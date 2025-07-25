Kia отзовет в России около 80 тысяч кроссоверов Sportage
Официальный представитель бренда Kia в РФ компания «Киа Россия и СНГ» объявила об отзыве почти 80 тысяч автомобилей Kia Sportage (Sle), которые были реализованы в 2010-2015 годах. Об этом сообщает Росстандарт.
Отмечается, что отзыву подлежат 79884 кроссоверов, реализованных за пять лет с VIN-кодами согласно приложению.
«Причина отзыва транспортных средств: необходимость замены мультипредохранителя блока HECU на автомобилях... произведенных на заводе Kia Slovakia - снижение номинала для лучшей защиты цепи», - указано в сообщении.
Ранее Росстандарт предупредил об отзыве 55350 машин Kia Sorento (XM), Soul (AM), Cerato (TD), реализованных в 2010-2016 годы, из-за рисков короткого замыкания на печатной плате блока HECU в моторном отсеке, пишет RT.
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