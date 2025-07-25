Самолет S7 возвращается в аэропорт Новосибирска из-за неисправности
Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines («Сибирь»), следовавший из Новосибирска в Сочи, вернется в аэропорт вылета для проверки систем воздушного судна. Об этом заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«По предварительным данным, сегодня около 13.00 (09.00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск – Сочи экипажем воздушного судна... принято решение о возврате в аэропорт вылета для проверки систем герметизации и наддува», - указали в надзорном ведомстве, подчеркнув, что эти системы обеспечивают комфортное давление в салоне.
Новосибирская транспортная прокуратура устанавливает причину возврата самолета в авиагавань.
По данным новосибирского аэропорта «Толмачево», борт вылетел в 11.35 (07.35 мск), как ожидается, он прибудет обратно около 14.30 (10.30 по Москве).
Ранее лайнер Superjet 100, следовавший из Тюмени в Надым, вернулся в аэропорт Рощино после столкновения с птицей, пишет «Свободная пресса».
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