Итальянского гимнаста ввели в кому после травмы на Универсиаде
Гимнаст из Италии Лоренцо Боничелли введен в медикаментозную кому после падения на Универсиаде в Германии. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что в среду 23-летний спортсмен неудачно приземлился на шею при падении с колец во время командных соревнований по спортивной гимнастике. Боничелли унесли на носилках, ему оказали экстренную помощь и доставили в ближайшую университетскую клинику. После ЧП итальянская команда по гимнастике снялась с соревнований.
Боничелли перенес операцию, его ввели в искусственную кому. Как отметил глава технического комитета Международной федерации гимнастики Стив Бутчер, информация о состоянии атлета станет известна по меньшей мере через десять дней.
Универсиада проходит в Германии 16-27 июля, пишет RT. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.
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