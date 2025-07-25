Итальянского гимнаста ввели в кому после травмы на Универсиаде

Гимнаст из Италии Лоренцо Боничелли введен в медикаментозную кому после падения на Универсиаде в Германии. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что в среду 23-летний спортсмен неудачно приземлился на шею при падении с колец во время командных соревнований по спортивной гимнастике. Боничелли унесли на носилках, ему оказали экстренную помощь и доставили в ближайшую университетскую клинику. После ЧП итальянская команда по гимнастике снялась с соревнований.

Боничелли перенес операцию, его ввели в искусственную кому. Как отметил глава технического комитета Международной федерации гимнастики Стив Бутчер, информация о состоянии атлета станет известна по меньшей мере через десять дней.

Универсиада проходит в Германии 16-27 июля, пишет RT. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

