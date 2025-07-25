В защите от дискриминации нуждаются кормящие женщины, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросом семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

В России предложили штрафовать за публичное принижение прав женщин. Депутаты предложили ввести штраф от 10 до 20 тысяч рублей за публичные призывы, направленные на оправдание, пропаганду или навязывание социально-культурных моделей поведения, предполагающих ограничение женщин в их правах и свободах.

Буцкая напомнила о громких историях, когда кормящих женщин выставляют из различных заведений.