Депутат Буцкая призвала Госдуму защитить кормящих мам от дискриминации
В России не вырастет здоровое поколение, если не поменяется отношение к кормящим мамам, заявила НСН зампред комитета Госдумы РФ по вопросом семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
В защите от дискриминации нуждаются кормящие женщины, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросом семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
В России предложили штрафовать за публичное принижение прав женщин. Депутаты предложили ввести штраф от 10 до 20 тысяч рублей за публичные призывы, направленные на оправдание, пропаганду или навязывание социально-культурных моделей поведения, предполагающих ограничение женщин в их правах и свободах.
Буцкая напомнила о громких историях, когда кормящих женщин выставляют из различных заведений.
«Говоря о дискриминации, я бы в этой связи ещё раз напомнила о кормящих матерях. Периодически всплывают истории, когда кормящую маму с младенцем буквально с позором заставляют откуда-то уйти. Их периодически не пускают в рестораны, был громкий скандал с музеем, когда маме не позволили покормить ребенка, ещё с фитнес-клубом, откуда чуть ли не выгнали кормящую женщину. В этом случае мы сталкиваемся с очевидной дискриминацией. Кормление ребенка нельзя отменить. Если грудной ребенок хочет есть, значит такой у него режим питания. Все педиатры сейчас говорят, что грудное вскармливание проводится по требованию. Во всех перечисленных мной случаях оно происходило максимально культурно. Дискриминация была по самому факту кормления мамой грудного ребенка. В этой связи законодателям лучше озаботиться, как защитить кормящих матерей», - считает депутат.
По её словам, кормление ребенка грудью должно стать нормой поведения.
«Если мы будем по-человечески относиться к кормящей маме, - это уже станет большим шагом вперед. Это должно стать нормой поведения. Очень бы хотелось, чтобы не было случаев их дискриминации. Кормление ребенка грудью - это норма. Это не про запреты, не про наказание, а про культуру поддержки кормящей молодой мамы и здоровья ребенка, про культуру здорового материнства. Мы не сможем вырастить здоровое поколение, если будем негативно относиться к кормящим мамам», - подчеркнула Буцкая.
Ранее депутат Виталий Милонов обвинил феминисток в ущемлении кормящих грудью женщин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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