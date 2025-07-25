В Донецке при атаке с применением HIMARS повреждено здание шахты
ВСУ атаковали Донецк американской реактивной системой залпового огня HIMARS, повреждено административное здание шахты. Об этом сообщили журналистам в Следственном комитете России.
По данным ведомства, получило повреждение здание шахты «Засядько» в Киевском районе города.
«Это свидетельствует о том, что противник вел огонь по мирному району, где отсутствует вооружение и военная техника», - отмечается в сообщении.
На месте ЧП обнаружили фрагменты, предварительно, РСЗО HIMARS.
Как сообщает РИА Новости, при ударе также было повреждено не менее пяти гражданских автомобилей. На месте нашли осколки американского снаряда, в том числе с маркировкой.
Ранее ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, повредив многоквартирный дом и травматологический центр, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru