В Донецке при атаке с применением HIMARS повреждено здание шахты

ВСУ атаковали Донецк американской реактивной системой залпового огня HIMARS, повреждено административное здание шахты. Об этом сообщили журналистам в Следственном комитете России.

По данным ведомства, получило повреждение здание шахты «Засядько» в Киевском районе города.

«Это свидетельствует о том, что противник вел огонь по мирному району, где отсутствует вооружение и военная техника», - отмечается в сообщении.

На месте ЧП обнаружили фрагменты, предварительно, РСЗО HIMARS.

Как сообщает РИА Новости, при ударе также было повреждено не менее пяти гражданских автомобилей. На месте нашли осколки американского снаряда, в том числе с маркировкой.

Ранее ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, повредив многоквартирный дом и травматологический центр, пишет RT.

