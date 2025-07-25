Губернатор назвал возможные причины крушения Ан-24 в Приамурье

Глава Амурской области Василий Орлов назвал предварительные причины крушения самолета Ан-24 в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На месте катастрофы работают спасатели и следователи. Есть две основные версии происшествия: первая — это техническая неисправность, вторая — ошибка пилотов», - указал глава Приамурья.

По словам Орлова, специалисты обнаружили бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят для расшифровки в Москву.

Как отметил губернатор, родственникам погибших в результате авиакатастрофы обеспечат психологическую и медицинскую помощь, также им выплатят по 5 млн 25 тысяч рублей.

Накануне Ан-24, выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в Приамурье. На борту самолета находились 43 пассажира, в том числе пять детей, и шесть членов экипажа, все они погибли, пишет RT.

