Губернатор назвал возможные причины крушения Ан-24 в Приамурье
Глава Амурской области Василий Орлов назвал предварительные причины крушения самолета Ан-24 в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«На месте катастрофы работают спасатели и следователи. Есть две основные версии происшествия: первая — это техническая неисправность, вторая — ошибка пилотов», - указал глава Приамурья.
По словам Орлова, специалисты обнаружили бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят для расшифровки в Москву.
Как отметил губернатор, родственникам погибших в результате авиакатастрофы обеспечат психологическую и медицинскую помощь, также им выплатят по 5 млн 25 тысяч рублей.
Накануне Ан-24, выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в Приамурье. На борту самолета находились 43 пассажира, в том числе пять детей, и шесть членов экипажа, все они погибли, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru