Власти Белоруссии потребуют экстрадиции из Латвии экс-кандидата в президенты Цепкало

Следственный комитет Белоруссии отправил в Латвию запрос об экстрадиции бывшего кандидата на должность президента Белоруссии Валерия Цепкало. Об этом сообщает ТАСС.

Основатель NEXTA посмеялся над требованием Белоруссии о его экстрадиции из Польши

По данным Генпрокуратуры и СК республики, Валерия Цепкало обвиняют в коррупции и взяточничество в особо крупном размере. Ранее следком обратился в Минюст Польши. Власти Белоруссии требуют от польской стороны выдачи основателей Telegram-канала "Nexta" (признан в Белоруссии экстремистским) Степана Путило и Романа Протасевича.

14 июля 2020 года Центризбирком Белоруссии отказал Валерию Цепкало в регистрации его кандидатуры на выборах президента республики. Цепкало пытался обжаловать отказ, однако затем покинул страну из-за опасения быть задержанным.

В середине августа в отношении Цепкало было возбуждено уголовное дело о получении взятки, он объявлен в розыск. С 9 августа 2020 года в стране продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов. Оппозиция считает итоги сфальсифицированными, а действующего президента Александра Лукашенко нелегитимным лидером.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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