Основатель NEXTA посмеялся над требованием Белоруссии о его экстрадиции из Польши

«Это абсолютно смешные просьбы — подача заявления об экстрадиции. Потому что как в прошлый раз это не увенчалось успехом и, мягко говоря, закончилось ничем, так и в этот раз, скорее всего, закончится ничем», — считает Путило.

Он полагает, что просьбы Минска останутся без удовлетворения, потому что все «понимают, насколько политизировано дело».

Экс-главред NEXTA Протасевич отметил, что уже пять месяцев живет в другой стране, и на его работу и жизнь действия белорусских властей никак не повлияют.

Ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) Белоруссии направил в Варшаву требование об экстрадиции создателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича. В Белоруссии Telegram-канал NEXTA признан экстремистским – ресурс стал одной из основных площадок для участников протестных акций после выборов президента страны 9 августа 2020 года.