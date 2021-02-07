Основатель NEXTA посмеялся над требованием Белоруссии о его экстрадиции из Польши
«Смешными просьбами» назвал создатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило требование Белоруссии к Польше о его экстрадиции и высылке экс-главного редактора ресурса Романа Протасевича. Об этом сообщает РБК.
«Это абсолютно смешные просьбы — подача заявления об экстрадиции. Потому что как в прошлый раз это не увенчалось успехом и, мягко говоря, закончилось ничем, так и в этот раз, скорее всего, закончится ничем», — считает Путило.
Он полагает, что просьбы Минска останутся без удовлетворения, потому что все «понимают, насколько политизировано дело».
Экс-главред NEXTA Протасевич отметил, что уже пять месяцев живет в другой стране, и на его работу и жизнь действия белорусских властей никак не повлияют.
Ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) Белоруссии направил в Варшаву требование об экстрадиции создателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича. В Белоруссии Telegram-канал NEXTA признан экстремистским – ресурс стал одной из основных площадок для участников протестных акций после выборов президента страны 9 августа 2020 года.
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