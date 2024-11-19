Владимир Зеленский представил «План стойкости» для Украины

Согласно документу, необходима смена подхода к управлению в армии и наращивание производства оружия в Украине. Отмечается, что в 2025 году украинский ВПК должен произвести минимум 30 тысяч дальнобойных дронов и три тысячи крылатых ракет

Также в «Плане стойкости» говорится о приоритете атомной энергетики, необходимости локализации производства и страхования военных рисков, обеспечение безопасности для бизнеса, усилении границы и улучшении налоговых условий для прифронтовых территорий.

Кроме того, предусматриваются создание Министерства объединения Украины, института множественного гражданства, перезапуск дипломатической службы, индексация пенсий, поддержка ветеранов.

Отдельно Зеленский указал, что проведение выборов в Украине станет возможным только после завершения конфликта. Он также добавил, что «План стойкости» будет детализирован с участием гражданского общества, бизнеса и экспертов, а затем представлен полностью в декабре.

Ранее Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России является частью плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».