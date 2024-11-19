Владимир Зеленский представил «План стойкости» для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде «План стойкости» для страны, который состоит из десяти пунктов.
Согласно документу, необходима смена подхода к управлению в армии и наращивание производства оружия в Украине. Отмечается, что в 2025 году украинский ВПК должен произвести минимум 30 тысяч дальнобойных дронов и три тысячи крылатых ракет
Также в «Плане стойкости» говорится о приоритете атомной энергетики, необходимости локализации производства и страхования военных рисков, обеспечение безопасности для бизнеса, усилении границы и улучшении налоговых условий для прифронтовых территорий.
Кроме того, предусматриваются создание Министерства объединения Украины, института множественного гражданства, перезапуск дипломатической службы, индексация пенсий, поддержка ветеранов.
Отдельно Зеленский указал, что проведение выборов в Украине станет возможным только после завершения конфликта. Он также добавил, что «План стойкости» будет детализирован с участием гражданского общества, бизнеса и экспертов, а затем представлен полностью в декабре.
Ранее Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России является частью плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru