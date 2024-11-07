Зеленский отказался от посредников в организации переговоров с Россией

Украине не нужна помощь союзников в организации переговоров с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, он указал, что Киев по-прежнему намерен самостоятельно решать, когда начать диалог с Москвой.

«Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах... Украина сама должна решать, что будет, а чего не будет на повестке дня завершения конфликта», - сказал Зеленский.

Он также добавил, у Украины есть собственный план урегулирования и нужны рычаги влияния на Россию.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия уже вела переговоры с Украиной в самом начале конфликта, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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