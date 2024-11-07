Зеленский отказался от посредников в организации переговоров с Россией
Украине не нужна помощь союзников в организации переговоров с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, он указал, что Киев по-прежнему намерен самостоятельно решать, когда начать диалог с Москвой.
«Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах... Украина сама должна решать, что будет, а чего не будет на повестке дня завершения конфликта», - сказал Зеленский.
Он также добавил, у Украины есть собственный план урегулирования и нужны рычаги влияния на Россию.
Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия уже вела переговоры с Украиной в самом начале конфликта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru