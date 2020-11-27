Путин проведет большую итоговую пресс-конференцию 17 декабря
Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 17 декабря. Об этом проинформировали в пресс-службе Кремля.
Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёве, связан такой формат со сложной эпидемиологической обстановкой.
Представители СМИ будут работать в зале Центра международной торговли, аккредитация начнётся 29 ноября, передает RT.
Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН связал изменение формата пресс-конференции с коронавирусом и рассказал, о чём на ней пойдёт речь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru