Путин проведет большую итоговую пресс-конференцию 17 декабря

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 17 декабря. Об этом проинформировали в пресс-службе Кремля.

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Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёве, связан такой формат со сложной эпидемиологической обстановкой.

Представители СМИ будут работать в зале Центра международной торговли, аккредитация начнётся 29 ноября, передает RT.

Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН связал изменение формата пресс-конференции с коронавирусом и рассказал, о чём на ней пойдёт речь.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
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