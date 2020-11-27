Путин проведет большую итоговую пресс-конференцию 17 декабря

Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёве, связан такой формат со сложной эпидемиологической обстановкой.

Представители СМИ будут работать в зале Центра международной торговли, аккредитация начнётся 29 ноября, передает RT.

Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН связал изменение формата пресс-конференции с коронавирусом и рассказал, о чём на ней пойдёт речь.

