Раскрыты возможные темы «необычной» пресс-конференции Путина
Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН связал изменение формата пресс-конференции с коронавирусом и рассказал, о чём на ней пойдёт речь.
Формат большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в этом году будет необычным, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что возможности общения журналистов с главой государства ограничивать не собираются. Также сохраняется план включения в большую пресс-конференцию Путина элементов «прямой линии».
Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН объяснил изменения формата пресс-конференции.
«Думаю, это коронавирус. Плюс теперь еще нет "прямой линии", которая тоже из-за коронавируса отменилась. К тому же этот формат стал исчерпываться. Поэтому решили два формата соединить, да еще в дистанционном виде. потому что пандемия явно не кончится, наоборот, появляются новые ограничения. Поэтому будет пресс-конференция с элементами "прямой линии", - сказал Макаркин.
По его мнению, ждать от пресс-конференции «сенсаций аппаратного характера» не стоит.
«Будут темы двух уровней. Будут говорить, во-первых, про "народные" темы – то, что интересует граждан. Пенсии, пособия, зарплаты, помноженные на пандемию: что будет дальше? Такие мероприятия играют терапевтическую, успокаивающую роль. И второй уровень – международный. Что у нас там с геополитикой, что с Америкой. Понятно, тема Южного Кавказа, Карабах. К ним примыкает военная тема, что с нашими ракетами, другими системами вооружений», - добавил политолог.
Ранее Алексей Макаркин в эфире НСН объяснил, что означает решение РПЦ отлучить от церкви схимонаха Сергия.
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