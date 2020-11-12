Раскрыты возможные темы «необычной» пресс-конференции Путина

Формат большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в этом году будет необычным, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что возможности общения журналистов с главой государства ограничивать не собираются. Также сохраняется план включения в большую пресс-конференцию Путина элементов «прямой линии».

Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН объяснил изменения формата пресс-конференции.

«Думаю, это коронавирус. Плюс теперь еще нет "прямой линии", которая тоже из-за коронавируса отменилась. К тому же этот формат стал исчерпываться. Поэтому решили два формата соединить, да еще в дистанционном виде. потому что пандемия явно не кончится, наоборот, появляются новые ограничения. Поэтому будет пресс-конференция с элементами "прямой линии", - сказал Макаркин.