От Голунова к Сафонову: Что принесёт «необычная» пресс-конференция Путина

Необычный формат большой пресс-конференции президента Владимира Путина анонсировал его пресс-секретарь. Ежегодное мероприятие будет включать в себя элементы «прямой линии», заявил Дмитрий Песков. Некоторые изменения формата, которые ожидаются в этом году, Песков объяснил «понятными причинами», имея в виду ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

«Ситуация развивается вне зависимости от наших планов, поэтому наши планы мы уже корректируем на ежедневной основе в зависимости от эпидемиологической ситуации», - посетовал пресс-секретарь главы государства.

Формат пресс-конференции прорабатывается таким образом, «чтобы никоим образом не ограничить возможности общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных с главой российского государства», пояснил Песков, добавив, что дата проведения мероприятия и детали его проведения будут объявлены дополнительно.

Большая пресс-конференция президента - ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001-го. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.

Появление в рамках большой пресс-конференции президента элементов еще одного традиционного для Владимира Путина мероприятия – «прямой линии» с народом – в общем-то, не новация. Еще в декабре 2018 года бросилось в глаза, что во время пресс-конференции президенту было задано множество вопросов со стороны представителей региональных СМИ, носивших локальный характер. Как заявлял НСН директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин,

«люди надеются на ручное управление до такой степени, что даже по каким-то мелким вопросам считают необходимым апеллировать к президенту».

С участием главы государства в минувшем, 2019-м, решилась судьба уголовного преследования сотрудников полиции, причастных к задержанию летом того же года журналиста Ивана Голунова. Владимир Путин сообщил тогда, что от работы были отстранены пять сотрудников МВД, все они уволены из органов внутренних дел и против них всех возбуждены уголовные дела. Чуть позже адвокат Голунова Сергей Бадамшин выяснил, что уголовное дело было возбуждено буквально накануне большой пресс-конференции президента.

В этом году ситуация имеет шансы повториться. Представителей «Коммерсанта» и «Ведомостей» вряд ли обойдут возможностью задать вопрос президенту. А он у них един: судьба их бывшего коллеги-журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене.

Ответит ли Путин?

