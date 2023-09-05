Вице-спикер Крыма назвал безумием закон Киева о делении полуострова
Заместитель председателя парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал украинский закон об административно-территориальном делении полуострова, пишет РИА Новости.
Принятую Киевом инициативу парламентарий назвал безумной. По мнению депутата, президент Украины Владимир Зеленский живет в век административно-территориальных преобразований, которые регулярно происходят в стране.
«Откалываются области и города, уходят территории, поэтому временная пауза в этом процессе, наверное, не дает ему покоя», - объяснил Бобков.
Зеленский подписал закон об административно-территориальном устройстве Крыма, который предусматривает «декоммунизацию» полуострова и создание военно-гражданских администраций.
Ветеран Армии США Ноктис Дрейвен назвал бредом требование Зеленского вернуть Крым без боя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru