Вице-спикер Крыма назвал безумием закон Киева о делении полуострова

Заместитель председателя парламента Крыма Владимир Бобков прокомментировал украинский закон об административно-территориальном делении полуострова, пишет РИА Новости.

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Принятую Киевом инициативу парламентарий назвал безумной. По мнению депутата, президент Украины Владимир Зеленский живет в век административно-территориальных преобразований, которые регулярно происходят в стране.

«Откалываются области и города, уходят территории, поэтому временная пауза в этом процессе, наверное, не дает ему покоя», - объяснил Бобков.

Зеленский подписал закон об административно-территориальном устройстве Крыма, который предусматривает «декоммунизацию» полуострова и создание военно-гражданских администраций.

Ветеран Армии США Ноктис Дрейвен назвал бредом требование Зеленского вернуть Крым без боя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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