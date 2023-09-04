Гемпель: Вторжение в Крым закончится капитуляцией для Зеленского
Попытки президента Украины Владимира Зеленского организовать вторжение в Крым закончатся для него капитуляцией, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Об этом депутат заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее Зеленский отметил, что вопрос «деоккупации» полуострова можно решать политическим или военным путем и призвал российские войска уйти из региона «без давления» украинской армии, напоминает телеканал «360».
«Шайка убийц, воров и наркоманов во главе с Зеленским продолжает корчить из себя государственных деятелей. Эта ОПГ практически уничтожила Украину во всех сферах, а вот уничтожить Крым им не удастся», — подчеркнул Гемпель.
Парламентарий указал, что запугать Крым не получится, а давить на него «опасно и для противника смерти подобно». По словам Гемпеля, Зеленскому грозит разгром и капитуляция.
Между тем издание Responsible Statecraft предупредило, что желание Зеленского отвоевать Крым любой ценой приведет к разгрому ВСУ. В материале отмечается, что Киев далек от возможности приблизиться к полуострову и, вероятно, никогда не сможет достичь этого, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru