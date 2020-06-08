Вирусолог: Медико-биологических показаний к отмене карантина нет

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропускной режим, а также график прогулок для горожан. Как передает ТАСС, об этом в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы сообщил ее председатель Константин Ремчуков. По его словам, с 16 июня откроются летние веранды кафе.

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что медико-биологических причин для отмены карантинных мер нет.