Вирусолог: Медико-биологических показаний к отмене карантина нет
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в эфире НСН рассказал, что ситуация с коронавирусом остается тяжелой.
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропускной режим, а также график прогулок для горожан. Как передает ТАСС, об этом в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы сообщил ее председатель Константин Ремчуков. По его словам, с 16 июня откроются летние веранды кафе.
Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН заявил, что медико-биологических причин для отмены карантинных мер нет.
«Решение о перемене противоэпидемических мероприятий принимает власть. При этом она опирается на три фактора: медико-биологический, экономический и политический. Я могу говорить только об одном из них. Медико-биологический фактор у нас в последнее время не меняется. Он тяжелый и напряженный. Если власть учитывает экономический и политический фактор, это их дело. Дело других людей – только подчиняться, выполнять решения власти. Но медико-биологических оснований, чтобы резко менять карантинные меры я не вижу», - подчеркнул ученый.
Ранее Анатолий Альштейн рассказал в эфире НСН о необходимости плотных масок для людей старше 65 лет.
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