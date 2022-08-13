Вильнюс предлагает запретить въезд россиян на территорию ЕС на уровне Евросоюза
Ограничение въезда россиянам в страны Евросоюза будут эффективнее при условии их утверждения на уровне ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщает агентство BNS.
«Литва последовательно выступает за применение санкций к странам, использующим [на международной арене] агрессивные действия, и придерживается позиции, что вводимые для них ограничения эффективнее, если действуют на уровне ЕС», — цитирует его ТАСС.
Это предложение литовский министр сделал в связи в тем, что с 18 августа Эстония прекращает впускать на свою территорию граждан РФ, которые ранее получили в эстонских консульских учреждениях шенгенские визы, пишет Газета.ru.
Ландсбергис также отметил, что Вильнюс одним из первых решил не выдавать шенгенские визы россиянам - 24 февраля 2022 года.
Ранее стало известно, что вопрос о запрете шенгенских виз для всех граждан России будет поставлен на неформальном заседании Совета Евросоюза по иностранным делам «Гимних». Он пройдёт 31 августа в Праге. Это подтвердил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский – Прага сейчас председательствует в Совете ЕС.
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