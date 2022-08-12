Неформальный Совет ЕС по инделам 31 августа обсудит запрет виз для россиян
Вопрос о запрете шенгенских виз для всех граждан России будет поставлен на неформальном заседании Совета Евросоюза по иностранным делам «Гимних». Он пройдёт 31 августа в Праге. Это подтвердил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский – Прага сейчас председательствует в Совете ЕС.
По оценке главы МИД, полный запрет виз для россиян всеми странами содружества может стать еще одной достаточно эффективной санкцией против Москвы.
По словам Липавского, на фоне событий на Украине, не может быть речи о туризме для россиян, как в обычное время.
По сообщениям ряда европейских средств массовой информации, с полным запретом на въезд россиян в ЕС согласны не все государсмтва – участники. Между тем, для одобрения решения требуется единогласное согласие всех 27 государств, входящих в ЕС. В Европейской комиссии пока отказываются от прямых комментариев на этот счёт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+27 810 / сут.
Умерли
383 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 320 / сут.
- Неформальный Совет ЕС по инделам 31 августа обсудит запрет виз для россиян
- СМИ: на границе Эстонии и России образовалась очередь из 300 автомобилей
- Sky News: в Нью-Йорке напали на писателя Салмана Рушди
- Путин утвердил состав совета по развитию местного самоуправления
- Центробанк РФ представил три сценария развития экономики
- СМИ: под Калининградом загорелся корабль «Балтийский исследователь»
- Зеленский просит Раду продлить военное положения и мобилизацию на Украине
- В России предложили запретить рекламу самогонных аппаратов
- Сергей Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов
- Один день службы сотрудников ФСБ на границе с Донбассом и Украиной приравняли к двум
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru