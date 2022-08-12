Неформальный Совет ЕС по инделам 31 августа обсудит запрет виз для россиян

Вопрос о запрете шенгенских виз для всех граждан России будет поставлен на неформальном заседании Совета Евросоюза по иностранным делам «Гимних». Он пройдёт 31 августа в Праге. Это подтвердил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский – Прага сейчас председательствует в Совете ЕС.

По оценке главы МИД, полный запрет виз для россиян всеми странами содружества может стать еще одной достаточно эффективной санкцией против Москвы.

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По словам Липавского, на фоне событий на Украине, не может быть речи о туризме для россиян, как в обычное время.

По сообщениям ряда европейских средств массовой информации, с полным запретом на въезд россиян в ЕС согласны не все государсмтва – участники. Между тем, для одобрения решения требуется единогласное согласие всех 27 государств, входящих в ЕС. В Европейской комиссии пока отказываются от прямых комментариев на этот счёт.

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