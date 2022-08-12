Телеграм: Европа грозит шенгеном, Россия отбивается Совбезом

1

В понедельник The Washington Post опубликовала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он призвал страны Запада запретить всем россиянам въезд на свою территорию и выслать в Россию тех, кто уже уехал. Эту идею поддержали премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер Финляндии Санна Марин, глава МИД Чехии Ян Липавски и Сейм Латвии, объявивший Россию государством, поддерживающим терроризм. В среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам будет обсуждаться в конце августа в Праге на встрече глав МИД стран ЕС. В четверг Эстония объявила, что через неделю закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

«Алёхин. Telega власти» считает, что запрет на въезд россиян в ЕС только усилит поддержку спецоперации гражданами РФ:

«Украина много лет при помощи литературы, фильмов и других социальных технологий ЦИПсО формировала не просто нацистское государство, но и главное – чувство ненависти к России и русским: "москаляку на гиляку, кто не скачет – тот москаль" и т.д. И именно это не только дает эффект так называемого зомбирования, когда мы видим, что сегодня самая чудовищная или абсолютно фантастическая ложь принимается украинцами за чистую монету, но и главное, что она разжигает ненависть, которая заставляет украинцев идти на смерть и затягивать конфликт. И если бы не было такого уровня искусственно созданной ненависти к русским, объективно, Украина уже бы проиграла войну. Зашкаливающая ненависть проявляется и в пытках, и убийствах наших пленных. И что делает сегодня Зеленский своим заявлением, которое уже начали поддерживать такие же недальновидные политики из русофобских государств? Он разжигает ненависть русских к Украине, которые сегодня нет-нет, да и готовы согласиться на мирные переговоры. Но после таких заявлений сторонников мира до полного достижения всех целей, то есть до полной "демилитаризации" и уничтожения Украины как государства, будет все меньше. А сторонников Владимира Путина, как и тех, кто начнет поддерживать нашу армию, среди гражданских как в России, так и за ее пределами, будет все больше! Так что, спасибо гер Зеленский и фрау Каллас, продолжайте...»

Российский сенатор Григорий Карасин пишет о нацизме:

«Они не просто нарываются на экскурс в историю международных отношений и принципов ОБСЕ. Увы, они в шаге от нацистской концепции специальных географических зон для народов и государств, которые их не устраивают. Возникает вопрос – это вы о ком, господа? Неужели дома некому поставить вас на место и призвать к здравому смыслу? Подобного рода заявления порождают чувства неприятия, если не ненависти. Задумайтесь над этим! Надеюсь, в ваших странах найдутся силы, которые смогут вас вразумить. Мыслителям из Евросоюза пора начать просчитывать варианты развития на будущее».

Журналист Алексей Наумов в своем канале «Внешпол (Алексей Наумов)» сравнивает ситуацию со временами «холодной войны»:

«Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам лишний раз напомнило ужасающую комичность нынешней ситуации: в новой холодной войне России и Запада стороны во многом или поменялись ролями, или изменились до неузнаваемости. <…> В холодную войну Западу можно было верить на слово, он был готов к закулисным сделкам с Москвой – вспомните, как Карибский кризис разрешился словесной договоренностью посла СССР в США Анатолия Добрынина и Роберта Кеннеди. Сегодня доверять Западу сложно – он всегда сможет сослаться на процессуальные тонкости или отсутствие письменного договора. В годы холодной войны экономическая и информационная открытость Запада, бывшая его громадным преимуществом, способствовала его победе. Готовность договариваться и держать слово, в свою очередь, позволяла обезвреживать потенциальные кризисные моменты в отношениях. Сегодня этих составляющих или кратно меньше, или нет вообще – потому исход противостояния не выглядит предопределенным».

«Тот самый Олень» призывает рассматривать новый виток русофобии в контексте готовящихся в областях Украины референдумах о вхождении в состав РФ:

«Срезонировавший в мировых СМИ призыв зигующего Зеленского странам Запада выдворить всех русских и закрыть границы для туристов, потому что "каждый россиянин должен нести ответственность за свое правительство" – только кажется абсурдным и смешным. Все это увертюра к готовящемуся новому витку оголтелого "русского кэнселлинга" на Западе, который случится после 11 сентября, когда на освобожденных территориях запланированы референдумы о присоединении к России. Западу нужно будет жестко отвечать, но ресурс экономических санкций против корпораций, истеблишмента и бизнеса уже поисчерпался, поэтому при дефиците чисто экономических механизмов, которые уже повредили собственным экономикам, санкции непременно выродятся в форменную русофобию – гонения на русских и все русское заграницей».

«Мышь в овощном» комментирует заявление эстонского премьера Каллас о том, что посещение Европы – это «привилегия, а не право человека»:

«Бывшая советская школьница из квази-государства, взятого "в люди" исключительно для обтявкивания России и успешно возрождающего на своей карликовой территории традиции нацистской оккупации, вещает про "привилегию, а не право" людей в XXI веке путешествовать в пределах одного материка и (по крайней мере – до недавнего прошлого) одного цивилизационного пространства. На самом деле, если посмотреть на историю – то выезд за пределы Отечества "в европы" для русских людей регулярно являлся не правом и тем более не привилегией, а тяжелой работой, связанной с колоссальными усилиями и немалыми жертвами. В частности – когда им приходилось денацифицировать Старый Свет от тех, с кого сейчас срисовывает свои поведенческие модели госпожа Каллас. Наши предки при этом обходились без виз, не потребуются они и тогда, когда дело дойдет до освобождения русского города Ревеля».

