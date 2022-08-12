Телеграм: Европа грозит шенгеном, Россия отбивается Совбезом
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Европа и её шенген
В понедельник The Washington Post опубликовала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он призвал страны Запада запретить всем россиянам въезд на свою территорию и выслать в Россию тех, кто уже уехал. Эту идею поддержали премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер Финляндии Санна Марин, глава МИД Чехии Ян Липавски и Сейм Латвии, объявивший Россию государством, поддерживающим терроризм. В среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам будет обсуждаться в конце августа в Праге на встрече глав МИД стран ЕС. В четверг Эстония объявила, что через неделю закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.
«Алёхин. Telega власти» считает, что запрет на въезд россиян в ЕС только усилит поддержку спецоперации гражданами РФ:
«Украина много лет при помощи литературы, фильмов и других социальных технологий ЦИПсО формировала не просто нацистское государство, но и главное – чувство ненависти к России и русским: "москаляку на гиляку, кто не скачет – тот москаль" и т.д. И именно это не только дает эффект так называемого зомбирования, когда мы видим, что сегодня самая чудовищная или абсолютно фантастическая ложь принимается украинцами за чистую монету, но и главное, что она разжигает ненависть, которая заставляет украинцев идти на смерть и затягивать конфликт. И если бы не было такого уровня искусственно созданной ненависти к русским, объективно, Украина уже бы проиграла войну. Зашкаливающая ненависть проявляется и в пытках, и убийствах наших пленных. И что делает сегодня Зеленский своим заявлением, которое уже начали поддерживать такие же недальновидные политики из русофобских государств? Он разжигает ненависть русских к Украине, которые сегодня нет-нет, да и готовы согласиться на мирные переговоры. Но после таких заявлений сторонников мира до полного достижения всех целей, то есть до полной "демилитаризации" и уничтожения Украины как государства, будет все меньше. А сторонников Владимира Путина, как и тех, кто начнет поддерживать нашу армию, среди гражданских как в России, так и за ее пределами, будет все больше! Так что, спасибо гер Зеленский и фрау Каллас, продолжайте...»
Российский сенатор Григорий Карасин пишет о нацизме:
«Они не просто нарываются на экскурс в историю международных отношений и принципов ОБСЕ. Увы, они в шаге от нацистской концепции специальных географических зон для народов и государств, которые их не устраивают. Возникает вопрос – это вы о ком, господа? Неужели дома некому поставить вас на место и призвать к здравому смыслу? Подобного рода заявления порождают чувства неприятия, если не ненависти. Задумайтесь над этим! Надеюсь, в ваших странах найдутся силы, которые смогут вас вразумить. Мыслителям из Евросоюза пора начать просчитывать варианты развития на будущее».
Журналист Алексей Наумов в своем канале «Внешпол (Алексей Наумов)» сравнивает ситуацию со временами «холодной войны»:
«Предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам лишний раз напомнило ужасающую комичность нынешней ситуации: в новой холодной войне России и Запада стороны во многом или поменялись ролями, или изменились до неузнаваемости. <…> В холодную войну Западу можно было верить на слово, он был готов к закулисным сделкам с Москвой – вспомните, как Карибский кризис разрешился словесной договоренностью посла СССР в США Анатолия Добрынина и Роберта Кеннеди. Сегодня доверять Западу сложно – он всегда сможет сослаться на процессуальные тонкости или отсутствие письменного договора. В годы холодной войны экономическая и информационная открытость Запада, бывшая его громадным преимуществом, способствовала его победе. Готовность договариваться и держать слово, в свою очередь, позволяла обезвреживать потенциальные кризисные моменты в отношениях. Сегодня этих составляющих или кратно меньше, или нет вообще – потому исход противостояния не выглядит предопределенным».
«Тот самый Олень» призывает рассматривать новый виток русофобии в контексте готовящихся в областях Украины референдумах о вхождении в состав РФ:
«Срезонировавший в мировых СМИ призыв зигующего Зеленского странам Запада выдворить всех русских и закрыть границы для туристов, потому что "каждый россиянин должен нести ответственность за свое правительство" – только кажется абсурдным и смешным. Все это увертюра к готовящемуся новому витку оголтелого "русского кэнселлинга" на Западе, который случится после 11 сентября, когда на освобожденных территориях запланированы референдумы о присоединении к России. Западу нужно будет жестко отвечать, но ресурс экономических санкций против корпораций, истеблишмента и бизнеса уже поисчерпался, поэтому при дефиците чисто экономических механизмов, которые уже повредили собственным экономикам, санкции непременно выродятся в форменную русофобию – гонения на русских и все русское заграницей».
«Мышь в овощном» комментирует заявление эстонского премьера Каллас о том, что посещение Европы – это «привилегия, а не право человека»:
«Бывшая советская школьница из квази-государства, взятого "в люди" исключительно для обтявкивания России и успешно возрождающего на своей карликовой территории традиции нацистской оккупации, вещает про "привилегию, а не право" людей в XXI веке путешествовать в пределах одного материка и (по крайней мере – до недавнего прошлого) одного цивилизационного пространства. На самом деле, если посмотреть на историю – то выезд за пределы Отечества "в европы" для русских людей регулярно являлся не правом и тем более не привилегией, а тяжелой работой, связанной с колоссальными усилиями и немалыми жертвами. В частности – когда им приходилось денацифицировать Старый Свет от тех, с кого сейчас срисовывает свои поведенческие модели госпожа Каллас. Наши предки при этом обходились без виз, не потребуются они и тогда, когда дело дойдет до освобождения русского города Ревеля».
Россия и её референдумы
В понедельник глава Запорожской области Украины Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении к России. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что голосование для обеих территорий может пройти в один день и запланировано на первую половину сентября.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов пишет о стремлении жителей региона стать россиянами:
«Я много езжу по освобожденной территории Запорожской области и абсолютно на всех встречах – от Бердянска до Энергодара, от Розовки до Водяного, от Васильевки до Кирилловки мои земляки задают один и тот же вопрос: "Когда мы станем Россией? Что нужно сделать, чтобы это произошло как можно быстрее? Как ускорить процесс проведения референдума?"... Я не понаслышке, а из первых уст точно знаю, что не только жители освобожденной части Запорожской области, но и той части региона, которая временно находится под контролем режима Зеленского, стремятся переехать на освобожденную территорию, об этом мы говорим давно, но даже полный лжи американский fakenews CNN вынужден показывать хоть часть правды – с очередями тысяч запорожцев, переезжающих в освобожденную часть Запорожской области. Как руководитель общественного движения "Мы вместе с Россией" хочу заверить, что общественность области приложит все усилия для того, чтобы референдум прошел максимально открыто, легитимно, чтобы было учтено и защищено мнение каждого нашего земляка».
То же самое и в Херсонской области, сообщает Кирилл Стремоусов:
«Постоянные встречи с жителями Херсонской области говорят о том, что люди хотят мира и стабильности. Несмотря на лживые и фейковые заявления укронацистских СМИ о сопротивлении и "партизанах" Херсонской области, мы видим готовность Херсонщины ко вступлению в большую и дружную российскую семью».
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий комментирует реакцию Киева:
«В Запорожской области подписан указ о проведении референдума о вхождении в состав России. К этому же идут и другие освобожденные территории. Зеленский, не имея никакой возможности повлиять на эти процессы, внезапно вдруг вспомнил о переговорах! Мол, Россия в таком случае закроет для себя возможность диалога с Украиной и "свободным миром". Под последним, вероятно, подразумеваются западные страны, для которых свои проблемы все больше выходят на передний план. Хотелось бы, конечно, напомнить, что переговорный процесс был начат по неоднократным просьбам Киева, но фактически поставлен на паузу также украинской стороной. Не обошлось, очевидно, без указующего перста из Вашингтона. Но это уже не имеет значения. Жители освобожденных территорий – и только они – будут решать, как и с кем им жить. И никакие "пугалки" со стороны Зеленского или же попытки торговаться на это не повлияют. Украинская власть непрекращающимися обстрелами Запорожской АЭС хорошо продемонстрировала свое отношение к жителям области, и нет ничего удивительного в том, что в таком государстве они оставаться не хотят. Им явно не по пути с неонацистами и, фактически, "ядерными террористами"».
«Комиссар Исчезает» радуется тому, что окно возможностей для украинского реванша захлопывается:
«Вступление в состав России как провозглашенная цель – перечеркивает идею создания "УССР", то есть возвращение на освобожденные земли цирка бродячих жуликов, изгнанных из Киева в 2014 году, с украинским флагом и тризубом, но с Ковпаком вместо Бандеры. А это, пожалуй, было худшее из возможного – и даже хуже, чем мир с Зеленским и атаманские ДНР. Тратить не только русские деньги, но и русские жизни на то, чтобы лепить из известной субстанции и палок очередного "товарища Щербицкого", который будет нашими силами строить украинскую державу, а потом либо сбежит вместе с ней на Запад, либо будет уже в третий раз свергнут националистами, которых сам же и будет до этого щедро кормить, – может, хватит уже, не правда ли? Но, кажется, здравый смысл победил. Скоро в России будут и остров Хортица, и город Гуляй-Поле».
«АДЕКВАТ Z» констатирует, что Киев изо всех сил подталкивает жителей освобожденных территорий в объятия России:
«Заметная доля заслуги в успехе предстоящих референдумов о возвращении домой Херсонской и Запорожской областей будет принадлежать укровласти. Она для этого делает все, что в ее силах, всеми доступными способами демонстрируя по умолчанию отношение ко вчерашним своим гражданам как к лютым врагам. Вы столько раз повторяли, что я – человек, говорил по схожему поводу Маугли, что теперь я и сам в это поверил. Полностью перекрыть на освобожденных территориях пенсии и вообще всю социалку. Запугивать население астрономическими сроками за "коллаборационизм". И просто его убивать, убивать ракетами, снарядами и диверсиями, убивать везде, где только удастся дотянуться, убивать просто потому, что ни на что другое украинство неспособно по определению. Люди это прекрасно видят. И не менее прекрасно понимают, что горящий свинарник их предает, пытаясь таким образом продлить свою агонию хотя бы на лишний день. И реагировать на такое отношение будут соответственно. Уверен, что для многих десятков тысяч человек весомым мотивом сказать России "да" будет и желание сказать оскаленному свиному рылу многократно заслуженное им "нет"».
Крым и его взрывы
Во вторник в Крыму на территории аэродрома «Саки» в районе поселка Новофедоровка взорвались боеприпасы, причины устанавливаются. Никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Авиационная техника не получила повреждений. Но в поселке взрывы повредили 62 многоквартирных дома, а также частные дома и другие постройки. Один человек погиб, 14 пострадали.
Украинские пропагандистские ресурсы поспешили объявить взрывы на аэродроме результатом ударов ВСУ. Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив даже написал в своем телеграм-канале, что произошедшее якобы доказывает, что ВСУ уже используют ракеты дальностью 200-300 километров. Однако официальный Киев заявил о своей непричастности к произошедшему.
«Всевидящее око» наблюдает за стараниями украинских пропагандистов:
«Все же единство противоположностей внутри украинской пропаганды восхищает каждый раз... Вот последние взрывы на аэродроме в Крыму: с одной стороны, в украинском сегменте царит бурная массовая радость "перемогами", активно разгоняемая. С другой – вслух все официальные лица обтекаемо открещиваются от украинской причастности к инциденту. И даже Washington Post пишет, что им какой-то украинский "источник" сказал о причастности по большому-большому секрету, а вслух никто в этом признаться не может. Но все активно двигают бровями, намекая, что это бравые украинские диверсанты, чтобы не заглушить бушующую перемогу. То же самое с обстрелами Донецка, например: разумеется, это "орки сами себя расстреляли", и параллельно – "ура, даешь, мочи больше русни!". То есть люди понимают, что делают что-то нехорошее, в чем вслух сознаваться некомильфо и может привести к дурным последствиям. Но делать именно так – очень хочется. Поэтому они бурно радуются событиям, причастность к которым отрицают. Одним словом, были на аэродроме украинские диверсанты или нет, в одном можно не сомневаться: многие на Украине при любой возможности с радостью раздолбали бы весь аэродром вместе с прилежащим поселком и его жителями. И вот это, последнее – неоспоримый факт».
«ЖИВОВ Z| БИТВА ЗА ДОНБАСС» изучил видеозаписи взрывов:
«Отсмотрев все доступные в сети видео, можно с уверенностью сказать одно: ни на одном из них не видно момента прилета снаряда, боеголовки или ракеты любого типа. Характерные взрывы слышны, они разнесены в пространстве, но происходят одновременно. И ни одного видимого прилета ни с одной камеры. На одном видео видно старт объекта, похожего на противоракету. Все. Что это такое было – загадка, которую разгадают без нас».
Юрист Илья Ремесло стыдит авторов каналов за тиражирование непроверенной информации:
«В качестве основной причины взрыва боеприпасов на аэродроме "Саки" в Крыму рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности, сообщил Интерфаксу источник в минобороны РФ. Отмечается, что признаков намеренного воздействия на боеприпасы нет. Интересно, что теперь скажут диванные эксперты, которые рисовали "траектории ударов", "прилеты" и т.д. – не имея никаких исходных данных. P. S. Оговорюсь, я честно не знаю, что там произошло. И те, кто писали – не знают. Но я не пишу ничего в таких случаях, а они лезут. Извините, просто надоели глупые хайпожоры в ленте».
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале «Аксёнов Z 82» пишет, что всем пострадавшим в Новофедоровке помогут:
«Осмотрел дома, находящиеся рядом с воинской частью в Новофедоровке. Поговорил с жителями поселка. Комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с моим участием. Из основных повреждений: выбитые окна и остекления балконов, двери. Сегодня до 14:00 за каждым домом будет закреплен ответственный чиновник, который будет лично обеспечивать контакт граждан с органами власти. На сайтах администрации и Правительства Крыма будет размещена информация о телефонах доверия для оперативного информирования по всем вопросам. После того как Следственным комитетом РФ будет завершена оценка последствий, сразу приступим к работам по восстановлению. Всем жителям будет оказана помощь для восстановления утерянного имущества, выплачена соответствующая компенсация. Без поддержки никого не оставим».
«338» следит за тем, как США открещиваются от своей ответственности за действия Киева:
«По словам отставного офицера РУМО Ребекки Коффлер и ряда анонимных источников американских СМИ, произошедшее вчера на аэродроме в Сакском районе Крыма с последовавшей реакцией Киева может являться "частью кампании по дезинформации... тактики, которой придерживаются обе стороны". Переводим на русский: за океаном киевскую браваду считают ложью. Ложью, к которой Киев прибегал неоднократно. И за ложь Киева вновь приходится отвечать его заокеанскому хозяину. А чтобы совсем не сливать Киев, надо ввернуть оборот и про "другую сторону, придерживающуюся дезинформации". В то же время за океаном понимают, что Крым, несмотря на все экивоки – это реальная "красная линия", и тем самым Штаты снимают с себя ответственность за произошедшее, если оно вдруг действительно произошло при участии Киева. Как на самом деле было - ответить сможет только следствие».
Совбез и его АЭС
В ночь на пятницу Совбез ООН по инициативе России провел экстренное заседание в связи с постоянными украинскими обстрелами Запорожской АЭС в Энергодаре, находящемся на подконтрольной российским войскам территории. Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил, что атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры могут привести к повторению чернобыльской катастрофы. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что немедленная угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует.
«Мейстер» рассуждает об отказе инспекторов МАГАТЭ от посещения ЗАЭС:
«Представитель нашего МИДа Мария Захарова заявила, что Россия обнадежена заявлениями генсека ООН Антониу Гутерриша, призвавшего пустить экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Она отметила, что Россия давно подготовила все условия для визита и надеется, что сторонам получится стабилизировать ситуацию на ЗАЭС. Станция находится под контролем России с 28 февраля, однако за все это время комиссия МАГАТЭ так и не удосужилась ее посетить, несмотря на все беспокойства о судьбе АЭС и хранящихся на ней ядерных материалов. Причина этому проста до неприличия – сопротивление Киева. Да, Украина не контролирует станцию физически, но ООН и МАГАТЭ признают права Киева на ЗАЭС и ждут разрешение на визит, который совсем не в его интересах – комиссия ведь может дезавуировать его байки про российское оружие на территории станции и жестокую эксплуатацию персонала ЗАЭС. А заодно и рассмотреть, откуда на станцию летят снаряды. Поэтому Гросси периодически делает заявления, что надо ехать и все проверять, но в итоге никуда не едет, потому что "нужно согласие всех игроков". А его нет и не будет. Изменится ли что-то в этот раз? Хотелось бы верить, что да. Мы, конечно, понимаем желание представителей международных организаций соблюсти все формальности, однако надеемся, что чувство самосохранения все же окажется сильней. Все-таки ВСУ играют с огнем, нанося, как они думают, дозированный и контролируемый ущерб ЗАЭС ради привлечения мирового внимания к Украине и обвинений в адрес России. И если что-то пойдет не так на крупнейшей АЭС Европы, то мало никому не покажется».
«Пинта разума» объясняет логику Киева:
«Вокруг Запорожской АЭС раскручивается первый в истории атомно-дипломатический кейс. ВСУ регулярно обстреливают крупнейшую в Европе атомную электростанцию (шесть блоков ВВЭР-1000) и одновременно обвиняют в этом Россию. Ставка делается на то, чтобы привлечь к контролю над станцией сотрудников МАГАТЭ и гарантировать ее сохранение в украинской энергосистеме. Поскольку планы Москвы перенаправить генерируемую ЗАЭС электроэнергию в Россию и на занятые российскими войсками территории Украины создадут для Киева проблемы. Запорожская АЭС генерирует 20% украинской электроэнергии, и их исчезновение приведет к энергетическому кризису на Украине. В этих условиях планы экспорта электричества за рубеж будут неосуществимы. А это существенная статья доходов украинского бюджета».
«Темник» пишет о заявлениях, сделанных одновременно посольствами РФ в США и в Великобритании, о необходимости повлиять на Киев в вопросе обстрелов ЗАЭС:
«Очевидно, что переживать из-за возможной катастрофы должны в первую очередь страны континентальной Европы. Их непосредственно может затронуть радиоактивное облако, если случится непоправимое. Однако лишенные политической субъектности центрально и восточноевропейские страны не способны более чем на трансляцию спускаемых сверху пропагандистских месседжей. Видимо, поэтому дипломаты апеллируют к тем центрам формирования общественного мнения, в которых формируется западная информационная повестка. В условиях, когда плюрализм мнений в западных СМИ фактически задушен, комментарии дипломатов представляют собой едва ли не единственный источник альтернативных точек зрения. Хватит ли этого, чтобы сдержать вседозволенность киевского режима – вопрос не праздный, но и не риторический. В условиях, когда начинают проявляться колебания в поддержке Киева со стороны Запада, пренебрегать не стоит любой малейшей возможностью. США, например, уже объявили, что считают достаточным число поставленных Украине РСЗО HIMARS и новые системы отгружать больше не будут. В этом, помимо прочего, можно предположить и разочарование результатами применения этого высокотехнологичного и очень дорогого оружия на полях СВО. Причем угрозы применения этих высокоточных ракет по критической инфраструктуре вполне могут входить в число причин, по которым было решено ограничить поставки теми, что уже осуществлены. С учетом же того, что Минобороны РФ регулярно отчитываются об уничтожении использующихся пусковых установок, опасность, исходящая от пресловутых HIMARS, постепенно сойдет на нет, что увеличит безопасность ЗАЭС и всей Европы».
«ДВУГЛАВ» рассуждает об угрозе остановки работы ЗАЭС:
«Конструкция современных ядерных энергоблоков рассчитана на противостояние более мощному оружию, чем использует украинская сторона. Другое дело, что в условиях постоянного огневого воздействия становится затруднительной работа персонала, обслуживающего станцию и управляющего ей. К тому же не стоит забывать о хранилище ядерных отходов на станции. В таких условиях не останется ничего иного, как заглушить АЭС, прекратив производство электричества, что вполне можно расценить как гуманитарную катастрофу для доброй трети Украины, снабжаемой от станции. При подобной угрозе вполне можно требовать очень много. Например, передачи контроля над станцией "третьей силе", например, МАГАТЭ или международному контингенту. Что сразу перекрывает для России все возможности для расследования по попыткам режима Зеленского заиметь ядерное оружие. А заодно создаст прецедент передачи важных объектов под международный контроль».
Грузия и её годовщина
14 лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, грузинские войска атаковали Южную Осетию и обстреляли ряд зданий на территории штаба российских миротворцев в Цхинвале. Днем 8 августа президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению к миру и вводе российских войск в регион. Боевые действия продолжались пять дней и привели к тому, что Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.
Российский сенатор Григорий Карасин размышляет об угрозах безопасности в регионе:
«8 августа исполняется 14 лет агрессии Грузии против Южной Осетии. Не будем забывать, что в то время Южная Осетия, как и Абхазия, являлись международно-признанными сторонами конфликта. Ночная атака на Цхинвал стала грубейшим нарушением международного права. Свою принципиальную оценку агрессивные действия Тбилиси получили от международной комиссии, которая расследовала все обстоятельства происшедшего, во главе со швейцаркой Х. Тальявини. Начавшаяся операция по принуждению к миру режима Саакашвили стала своевременным и результативным ответом. С тех пор прошло много времени. Главным сдерживающим механизмом, который обеспечивает предсказуемость и стабильность в регионе, стали созванные тогда же, в 2008 году Международные женевские дискуссии, в которых принимают участие представители Сухума, Цхинвала, Тбилиси, а также России и США при посредничестве ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Достаточно сказать, что всего проведено 55 раундов насыщенного диалога, острых дискуссий. Главное, что Женевские дискуссии стали страховочной сеткой безопасности в регионе Южного Кавказа. В последние месяцы настораживает явное стремление Евросоюза, США и самой Швейцарии – сорвать работу Женевских дискуссий под предлогом событий на Украине. В последний раз встречи проводились в декабре 2021 года. Это чрезвычайно опасно, так как может привести к продуманным провокациям. Так что, отмечая очередную дату агрессии Саакашвили, мы должны задуматься над тем, как предотвратить подобное в будущем».
«Доктор Z прописал» комментирует заявление официального Тбилиси в связи с годовщиной:
«В очередную годовщину событий августа 2008 года в Тбилиси заявили, что причинами конфликта были "провокационные, непродуманные и безрассудные действия Саакашвили и его команды". Причем заявили на самом высоком уровне, сказал об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, после конфликта Саакашвили передал российской стороне стратегические объекты страны. "...Правительство Саакашвили в одностороннем порядке отменило визовый режим для граждан России", кроме того, "правительство Саакашвили не предприняло никаких действий даже по организации санкций против России из-за оккупации". Понятно, что это продолжение выяснений, кто больший патриот Грузии. А кроме того, ответ сторонникам Саакашвили, которые оседлали тему, что нынешние власти Грузии не вводят санкции против России. Но тем не менее, обратим внимание, и в Тбилиси не отрицают, конфликт в августе 2008 года был развязан именно Саакашвили».
«Архивариус» публикует видео ракетных ударов:
«8 августа 2008 года в 0.15 минут Грузия подвергла массированным ударам систем залпового огня столицу Южной Осетии. Эти кадры CNN выдала в эфир с сообщением о нападении России на Грузию. Аналогичную ложь транслировали и другие западные СМИ, освещавшие конфликт строго в антироссийском ключе. Поведение американских масс-медиа в этот период точнее всех охарактеризовал телеведущий Владимир Познер, назвав его "мерзотным". Фактически против России были развязаны две войны. И ответственность за вторую, информационную, полностью лежит на США».
«НемеZида» пишет, что у грузин короткая память:
«08.08.2008 г. началась 5-дневная война, в результате которой грузинские вооруженные силы получили хороший урок. Однако памяти едва хватило на 14 лет. С началом СВО на Украине в незалежную потянулись грузинские неонацисты. Не совсем понятно, на что они надеялись? Короткая память и патронаж Запада придал небывалую уверенность и звериную жестокость. Именно грузинские боевики учинили жестокую расправу над пленными российскими солдатами в Киевской области. Палачи называют себя "Грузинским национальным легионом". Их уже ищет российский спецназ. Хизанишвили Теймураз, бывший телохранитель Саакашвилиили, уроженец Украины, представитель "Правого Сектора" и "Грузинского Легиона". А почему бывший? – спросите вы. Ответ: Найден, убит, опознан! Следующий!»
«Мюсли вслух» считают, что на уровне государства грузины демонстрируют, что с памятью у них все в порядке:
«В 14-ю годовщину событий в Цхинвале грузинский премьер-министр Гарибашвили написал на своей странице в одной из соцсетей, что Грузия планирует добиться восстановления территориальной целостности республики при помощи "мирной, разумной политики". Выступая в понедельник перед журналистами, Гарибашвили также отметил "провокационные и безрассудные шаги" администрации Саакашвили, которые привели к "огромной трагедии". К высказываниям грузинского политика стоит отнестись спокойно: он декларирует то, что хочет слышать его внутренняя аудитория, и если Грузия действительно будет проводить в отношении своих осетинских соседей мирную и разумную политику, то кому от этого будет плохо? Понимая всю важность нормальных отношений с Россией для собственной экономики и национальной безопасности, Тбилиси не примкнул к антироссийским санкциям, несмотря на мольбы Киева и шантаж с вопросом евроинтеграции. И это главные для Грузии уроки событий 080808».
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