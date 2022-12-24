Виктор Орбан считает, что мир на Украине зависит от США
Мир на Украине зависит от поставок оружия и финансовой помощи США Киеву, убежден премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщается в интервью для Magyar Nemzet.
Премьер Венгрии разделяет позицию журналистов издания о том, что конфликт на Украине затянулся.
Орбан считает, что развитие ситуации зависит от позиции США по вопросам снабжения Киева оружием и оказания финансовой помощи, пишет Газета.ru.
«Если американцы захотят мира [на Украине], то мир будет», — заявил Орбан в беседе с журналистами.
По его словам, в подходе к украинскому конфликту Венгрия руководствуется интересами собственной безопасности.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки вооружений Украине увеличивают шансы на переговоры с Россией, передает ТАСС.
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