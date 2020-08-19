Ветеран «Альфы»: самолет Бортникова мог доставить в Минск других людей
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров пояснил НСН, что появление самолета ФСБ в Минске еще не означает прилет директора ведомства Александра Бортникова.
Самолёт Ту-214 с бортовым номером RA-64523 модификации ВПУ, которыми, по данным СМИ, пользуется директор ФСБ Александр Бортников, накануне приземлился в аэропорту Минска. Об этом сообщил РБК. Официальных подтверждений, что в столицу Белоруссии прилетел директор ФСБ, нет.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров пояснил НСН, что появление самолета ФСБ не означает прилет самого Бортникова.
«Эта новость, которую пока никто не может ни подтвердить официально, ни опровергнуть. У директора ФСБ Бортникова есть свой самолет. Так было всегда. И у председателя КГБ СССР был свой самолет. Группа «Альфа» на этом самолете вылетала на операции. Так что ничего особенного в этом нет. А то, что самолет замечен в Минске, не значит, что на нем находится директор ФСБ Бортников», - сказал Гончаров.
Возможное прибытие главы ФСБ в Белоруссию он связал с оценкой оперативной обстановки в стране. «Если подтвердится, что Бортников прибыл в Белоруссию, то, я полагаю, только для оценки оперативной обстановки, не только выступлений оппозиционеров, но и людей, которые занимаются политическими и военными провокациями. Будет тема для переговоров, если потребуется оказать спецслужбам Белоруссии оперативную или агентурную помощь. Других вариантов я не вижу. Если кто-то говорит, что Россия готовится ввести войска в Белоруссию – это полная ахинея, такого никогда не будет», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее Гончаров в беседе НСН оценил действия белорусских коллег во время массовых акций протеста против фальсификации итогов выборов президента Белоруссии.
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