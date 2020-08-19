Ветеран «Альфы»: самолет Бортникова мог доставить в Минск других людей

Самолёт Ту-214 с бортовым номером RA-64523 модификации ВПУ, которыми, по данным СМИ, пользуется директор ФСБ Александр Бортников, накануне приземлился в аэропорту Минска. Об этом сообщил РБК. Официальных подтверждений, что в столицу Белоруссии прилетел директор ФСБ, нет.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров пояснил НСН, что появление самолета ФСБ не означает прилет самого Бортникова.

«Эта новость, которую пока никто не может ни подтвердить официально, ни опровергнуть. У директора ФСБ Бортникова есть свой самолет. Так было всегда. И у председателя КГБ СССР был свой самолет. Группа «Альфа» на этом самолете вылетала на операции. Так что ничего особенного в этом нет. А то, что самолет замечен в Минске, не значит, что на нем находится директор ФСБ Бортников», - сказал Гончаров.