Ученые назвали угрозы для человечества из-за глобального потепления

Ирина Репина заявила НСН, что число ураганов и штормов будет расти, а Константин Грибанов заявил, что в разрезе тысячелетия климат меняется очень быстро.

Главная опасность для человечества в глобальном потеплении заключается в том, что число опасных погодных явлений, которые угрожают сельскому хозяйству и комфортной жизни людей, растет. Об этом в пресс-центре НСН рассказала заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, доктор физико-математических наук Ирина Репина.

«Изменения климата связаны прежде всего с увеличением числа опасных погодных явлений. Само потепление температуры не так страшно, особенно в низких широтах. В высоких широтах может угрожать, конечно, таянием мерзлоты, таянием ледникового покрова. Но главная угроза — это всё же рост числа опасных погодных явлений: всевозможных штормов, ураганов. Также к рискам относится повышение уровня океана, затопление территорий, увеличение количества засух, ливневых осадков. Это всё представляет опасность для жизнедеятельности, сельского хозяйства и комфорта человечества», — рассказала она.

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В свою очередь кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Константин Грибанов уточнил, что уже можно говорить о «климатической катастрофе».

«Если посмотреть на геологический масштаб изменений, то есть в разрезе тысячелетия, все происходит очень быстро. Когда что-то происходит очень быстро по сравнению с предыдущими эпохами, то это все можно назвать катастрофой, то есть климатической катастрофой», — рассказала она.

Ранее стало известно, что аномальное потепление в Тихом океане из-за явления Эль-Ниньо начало влиять на мировую экономику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Marta Lavandier / AP
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