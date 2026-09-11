Главная опасность для человечества в глобальном потеплении заключается в том, что число опасных погодных явлений, которые угрожают сельскому хозяйству и комфортной жизни людей, растет. Об этом в пресс-центре НСН рассказала заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, доктор физико-математических наук Ирина Репина.

«Изменения климата связаны прежде всего с увеличением числа опасных погодных явлений. Само потепление температуры не так страшно, особенно в низких широтах. В высоких широтах может угрожать, конечно, таянием мерзлоты, таянием ледникового покрова. Но главная угроза — это всё же рост числа опасных погодных явлений: всевозможных штормов, ураганов. Также к рискам относится повышение уровня океана, затопление территорий, увеличение количества засух, ливневых осадков. Это всё представляет опасность для жизнедеятельности, сельского хозяйства и комфорта человечества», — рассказала она.