Весь мировой океан продолжает нагреваться и происходит это из-за явления «Эль‑Ниньо». Об этом в пресс-центре НСН рассказала заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, доктор физико-математических наук Ирина Репина.

«Повышается температура вообще всего мирового океана. В этом году наблюдается явление "Эль‑Ниньо". Журналисты уже окрестили его „супер Эль‑Ниньо“, но является ли оно „супер“, мы поймём к концу года. Это нагрев тропической части океана, который происходит примерно раз в 3–5 лет. В этом году действительно Эль‑Ниньо началось, потому что средняя температура в тропической части океана уже повысилась более чем на градус. Считается, что началось "Эль‑Ниньо", если в течение нескольких месяцев повышение достигает полградуса», — рассказала она.