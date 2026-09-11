Ученые объяснили, почему нагревается мировой океан

Оценить появление супер «Эль‑Ниньо» ученые смогут лишь в конце года, однако за ним последует «холодная» фаза «Ла-Нинья», заявили НСН Ирина Репина и Константин Грибанов.

Весь мировой океан продолжает нагреваться и происходит это из-за явления «Эль‑Ниньо». Об этом в пресс-центре НСН рассказала заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, доктор физико-математических наук Ирина Репина.

«Повышается температура вообще всего мирового океана. В этом году наблюдается явление "Эль‑Ниньо". Журналисты уже окрестили его „супер Эль‑Ниньо“, но является ли оно „супер“, мы поймём к концу года. Это нагрев тропической части океана, который происходит примерно раз в 3–5 лет. В этом году действительно Эль‑Ниньо началось, потому что средняя температура в тропической части океана уже повысилась более чем на градус. Считается, что началось "Эль‑Ниньо", если в течение нескольких месяцев повышение достигает полградуса», — рассказала она.

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В свою очередь кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Константин Грибанов уточнил, что "Эль‑Ниньо" лишь периодически усиливает общий тренд.

«"Эль-Ниньо" это периодическое событие, которое накладывается на общий тренд потепления. Поэтому в период «Эль-Ниньо» может показаться, что совсем все плохо, но потом вернется противоположная «холодная» фаза "Ла-Нинья" и будет поспокойней», — отметил он.

Ранее Репина заявила НСН, что главная опасность для человечества в глобальном потеплении заключается в том, что число опасных погодных явлений, которые угрожают сельскому хозяйству и комфортной жизни людей, растет.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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