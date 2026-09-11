СМИ: «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на Мерца
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала в полицию заявление на канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом пишет Stern.
По данным издания, причиной стали слова канцлера, который в ходе дебатов в бундестаге обвинил АдГ в подготовке «этнических чисток по цвету кожи и происхождению».
Речь идёт о концепции АдГ о «ремиграции». Как пишет RT, в правой среде под этим термином подразумевают массовую высылку мигрантов, в том числе принудительную.
В АдГ указали, что имели ввиду иностранцев без немецкого паспорта, обязанных покинуть страну в соответствии с законом. Поэтому считают слова Мерца клеветой.
«В АдГ заявили, что подобные высказывания содержат состав преступления, квалифицируемого как клеветническое оскорбление», — пишет Stern.
Ранее Фридрих Мерц поспорил с сопредседателем АдГ Алисой Вайдель из-за конфликта России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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