СМИ: «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на Мерца

По данным издания, причиной стали слова канцлера, который в ходе дебатов в бундестаге обвинил АдГ в подготовке «этнических чисток по цвету кожи и происхождению».

Речь идёт о концепции АдГ о «ремиграции». Как пишет RT, в правой среде под этим термином подразумевают массовую высылку мигрантов, в том числе принудительную.

В АдГ указали, что имели ввиду иностранцев без немецкого паспорта, обязанных покинуть страну в соответствии с законом. Поэтому считают слова Мерца клеветой.

«В АдГ заявили, что подобные высказывания содержат состав преступления, квалифицируемого как клеветническое оскорбление», — пишет Stern.

Ранее Фридрих Мерц поспорил с сопредседателем АдГ Алисой Вайдель из-за конфликта России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

