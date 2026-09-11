Жалуются все: Как регионы решают проблему строительных отходов

Светлана Разворотнева заявила НСН, что жители столицы активно жалуются на неправильное складирование строительных отходов возле дома. 

Проблема складирования строительных отходов волнует в большей степени Москву и Санкт-Петербург, другие регионы не поддержали контроль на федеральном уровне, заявила НСН зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Мосгосстройнадзор получил полномочия по контролю за обращением со строительными отходами при возведении и сносе зданий, сообщила пресс-служба ведомства. Разворотнева раскрыла, что ей часто поступают жалобы на этот счет.

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«Я знаю по обращениям, что это довольно частая история, когда где-то складируют строительные отходы. Очень часто их складируют на местах, которые не предназначены для этого. У меня практически во всех районах есть по два-три обращения, что какие-то площадки перед домом отводятся на это. Такая проблема есть, я не скажу, что это самые частые обращения, но жалобы поступают постоянно», - рассказала она.

По ее словам, Москва продвигала законопроект и на федеральном уровне, но он не был принят.

«Москва предпринимала усилия на федеральном уровне законодательства урегулировать эту историю, конкретизировать места, где можно складировать, ввести мониторинг. Законопроект не был принят в третьем чтении, так как регионы настаивали, что везде разная ситуация. Это больше касается регионов с активным строительством: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и область. Регионы просили себе большой пакет дополнительных полномочий по контролю за обращением за строительными отходами. Действующее законодательство не позволяет в полной мере контролировать процесс. Поэтому вводятся локальные меры, так как стройка очень активная, и эти отходы надо отслеживать», - добавила собеседница НСН.

За временное отсутствие в квартире можно оформить перерасчет, чтобы вернуть часть средств за ЖКУ, для этого должны быть соблюдены все правила по приборам учета, заявила НСН зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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