Проблема складирования строительных отходов волнует в большей степени Москву и Санкт-Петербург, другие регионы не поддержали контроль на федеральном уровне, заявила НСН зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Мосгосстройнадзор получил полномочия по контролю за обращением со строительными отходами при возведении и сносе зданий, сообщила пресс-служба ведомства. Разворотнева раскрыла, что ей часто поступают жалобы на этот счет.