СМИ: Загитова стала лидером по штрафам ГИБДД среди российских спортсменов

Сообщается, что на счету Загитовой и её BMW 124 нарушения ПДД, общая сумма которых превышает 200 тысяч рублей. Это больше, чем у футболиста Артёма Дзюбы, которому за восемь месяцев выписали 85 штрафов.

По данным канала, фигуристка чаще всего получала «письма счастья» за превышение скорости, неуплату парковки, движение по полосе для общественного транспорта, а также за объезд пробок по обочине.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил «Радиоточке НСН», что для злостных нарушителей правил дорожного движения нужно разрабатывать отдельные протоколы наказания.

