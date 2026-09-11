СМИ: Загитова стала лидером по штрафам ГИБДД среди российских спортсменов
Фигуристка Алина Загитова стала лидером по штрафам за нарушение правил дорожного движения среди российских спортсменов. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте»
Сообщается, что на счету Загитовой и её BMW 124 нарушения ПДД, общая сумма которых превышает 200 тысяч рублей. Это больше, чем у футболиста Артёма Дзюбы, которому за восемь месяцев выписали 85 штрафов.
По данным канала, фигуристка чаще всего получала «письма счастья» за превышение скорости, неуплату парковки, движение по полосе для общественного транспорта, а также за объезд пробок по обочине.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил «Радиоточке НСН», что для злостных нарушителей правил дорожного движения нужно разрабатывать отдельные протоколы наказания.
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