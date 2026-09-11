Новая вспышка COVID-19 на Пхукете ударила по российским туристам и релокантам. Как сообщает Telegram-канал Baza, путешественники массово жалуются на тяжелые симптомы – высокую температуру, сильные мигрени и ломоту в теле. Онищенко допустил, что коронавирус уже израсходовал свой эпидемиологический потенциал.

«Ломота – симптом любого коронавируса. В этом году коронавирус официально включен в перечень вирусов, которые циркулируют во время заболеваемости гриппом и ОРЗ. Я убежден, что COVID-19 уже израсходовал эпидемиологический и пандемический потенциал. Давайте не будем паниковать из-за этого. Пандемия закончилась, но вирус укоренился в популяции и циркулирует. В Таиланд летят в том числе потому, что там отдых даже с учетом перелета дешевле, чем у нас на Черноморском побережье. Важно неустанно объяснять климатические преимущества нашей страны и более интенсивно развивать инфраструктуру отдыха. В запрете въезда в Таиланд нет даже минимальной необходимости. Она может появиться только при возникновении нового штамма, который будет распространяться более интенсивно», - отметил он.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил НСН, что, несмотря на глобальные риски, Россия готова к любым вызовам в сфере эпидемиологии.

