В Совфеде пригрозили Грузии жестким ответом на запрет россиянам посещать Zion Fest
Россия может жёстко ответить Грузии на запрет россиянам посещать фестиваль Zion Fest в Тбилиси. Об этом NEWS.ru первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он отметил, многие грузины «работают в РФ и переводят заработанные деньги на родину». По мнению сенатора, имеет смысл подумать об ужесточении отношений в отношении граждан Грузии, проживающих в России, но без нанесения урона честным людям.
Также Джабаров указал, что многие россияне отдыхают в Грузии.
«Может быть, не стоит туда ездить, если страна ведет себя так недружелюбно по отношению к нам?» — поинтересовался он, добавив, что прежде чем принимать поспешные решения, следует выяснить причины, по которым россиянам запретили посещать Zion Fest
Ранее на сайте билетного сервиса TKT.ge появилось объявление, что организаторы музыкального фестиваля Zion Festival запретили россиянам посещать мероприятие. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже упоминание о запрете удалили.
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