Лукашенко: Белоруссия готова к «большой сделке» с США

Белоруссия по-прежнему готова к заключению «большой сделки» с США. Как пишет RT, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

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Он напомнил, что Вашингтон, ранее снявший санкции с ряда белорусских предприятий, готов и дальше отменять ограничения.

«Я говорил откровенно, что я трампист, я поддерживал президента США Дональда Трампа. Я вижу его ошибки. Об этом говорю прямо его лучшему другу, который должен приехать к нам», - добавил белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «никакой не диктатор», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:СанкцииБелоруссияСШААлександр Лукашенко

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