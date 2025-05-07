Вероятность ядерных ударов между Индией и Пакистаном назвали ничтожной
Удары по приграничным территориям Индии и Пакистана в ближайшем будущем вполне вероятны, однако вероятность ядерного конфликта между двумя странами крайне мала, сказал НСН Борис Волхонский.
Несмотря на то, что конфликт между Индией и Пакистаном длится многие десятилетия, крайне маловероятно, что он перейдет в ядерное русло — в обеих странах понимают, что это грозит гибелью не только им самим, но и всему человечеству. Об этом НСН заявил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.
Индия и Пакистан, обладающие ядерным оружием, обменялись неядерными ударами. Атаку начала Индия, объявившая о проведении операции «Синдур». В ее рамках вооруженные силы Индии атаковали девять предполагаемых лагерей террористов, отомстив за теракт в индийском регионе Джамму и Кашмире 22 апреля. По словам Волхонского, обмен ядерными ударами между сторонами крайне маловероятен, а взаимоотношения между странами во многом определят решения, которые примут на заседании Национального комитета безопасности в Пакистане.
«Когда остановится обмен ударами, никто не знает: это вечная история, которая длится уже 78 лет, периодически вспыхивает и снова затухает. Если стороны обменяются ядерными ударами, то погибнет все человечество. Не думаю, что в Индии или в Пакистане возьмут верх суицидальные настроения, поэтому вероятность применения ядерного оружия — тысячная доля процента. Кроме того, обеим сторонам надо сохранить лицо, сказать последнее слово, что они наказали обидчика. Где будет поставлена точка, неизвестно. Какие-то удары по приграничным территориям могут быть, потому что Пакистан пока последнего слова не сказал, хоть и ударил по штабу индийской армии в Кашмире, а также, по собственному утверждению, сбил несколько самолетов противника. Многое будет зависеть от того, какие решения примут на заседании Национального комитета безопасности в Пакистане, который должен был собраться 7 мая, уже звучат заявления, что Пакистан остановится только тогда, когда остановится Индия», — сказал Волхонский.
Ранее главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина заявила, что обострение конфликта между Индией и Пакистаном опасно тем, что в Пакистане армия почти не подчиняется властям, однако у них нет достаточного запаса оружия, а также гарантированной поддержки США, чтобы долго воевать.
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