Несмотря на то, что конфликт между Индией и Пакистаном длится многие десятилетия, крайне маловероятно, что он перейдет в ядерное русло — в обеих странах понимают, что это грозит гибелью не только им самим, но и всему человечеству. Об этом НСН заявил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

Индия и Пакистан, обладающие ядерным оружием, обменялись неядерными ударами. Атаку начала Индия, объявившая о проведении операции «Синдур». В ее рамках вооруженные силы Индии атаковали девять предполагаемых лагерей террористов, отомстив за теракт в индийском регионе Джамму и Кашмире 22 апреля. По словам Волхонского, обмен ядерными ударами между сторонами крайне маловероятен, а взаимоотношения между странами во многом определят решения, которые примут на заседании Национального комитета безопасности в Пакистане.