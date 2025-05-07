Пакистан обвинил Индию в атаке на ГЭС в Кашмире

Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на гидроэлектростанцию Нилум-Джелум в Кашмире, объект был поврежден. Об этом сообщил телеканал Samaa со ссылкой на главу управления по связям с общественностью пакистанской армии Ахмеда Шарифа Чаудри.

СМИ: Число жертв из-за ударов ВВС Индии по Пакистану выросло до 26 человек

«Индия... нанесла удар по гидроэнергетическому проекту Нилум-Джелум и повредила его», - указано в сообщении.

По данным СМИ, инцидент произошел ночью.

Ранее Индия начала военную операцию против «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Пакистанский МИД заявил, что такими действиями индийские власти приблизили две страны, обладающие ядерным оружием, к крупному военному конфликту, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПакистанИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры