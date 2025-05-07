Пакистан обвинил Индию в атаке на ГЭС в Кашмире
Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на гидроэлектростанцию Нилум-Джелум в Кашмире, объект был поврежден. Об этом сообщил телеканал Samaa со ссылкой на главу управления по связям с общественностью пакистанской армии Ахмеда Шарифа Чаудри.
«Индия... нанесла удар по гидроэнергетическому проекту Нилум-Джелум и повредила его», - указано в сообщении.
По данным СМИ, инцидент произошел ночью.
Ранее Индия начала военную операцию против «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Пакистанский МИД заявил, что такими действиями индийские власти приблизили две страны, обладающие ядерным оружием, к крупному военному конфликту, пишет 360.ru.
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