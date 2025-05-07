Обмен «возмездиями»: У Пакистана нет ресурсов вести полномасштабную войну с Индией
Пакистан распродал все оружие Украине, да и Соединенные Штаты уже не так активно поддерживают страну, поэтому стороны ограничатся ударами возмездия, заявила НСН Евгения Ванина.
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном опасно тем, что в Пакистане армия почти не подчиняется властям, однако у них нет достаточного запаса оружия, а также гарантированной поддержки США, чтобы долго воевать. Об этом в беседе с НСН рассказала главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина.
Индия и Пакистан, обладающие ядерным оружием, обменялись неядерными ударами. Атаку начала Индия: ВС страны объявили о проведении операции «Синдур», в ходе которой нанесли удары по девяти предполагаемым лагерям террористов в качестве возмездия за теракт в индийском регионе Джамму и Кашмире 22 апреля. Ванина подчеркнула, что эта операция - вынужденный и неизбежный шаг со стороны Индии.
«Ситуация очень тревожная и опасная, но дело не в том, что Индия или Пакистан стремятся развязать ядерную войну. Индия вынуждена была таким образом ответить на чудовищный теракт, произошедший 22 апреля. Даже если бы индийское правительство этого не хотело, этого бы требовала основная масса народа. Иначе эту правящую партию просто снесли бы на выборах. Преступление было чудовищным, на религиозной основе. Теперь по этой логике должен ответить Пакистан. Потому что в Пакистане, как это часто бывает, народ уверен, что Пакистан не виноват, что это Индия сама себя бомбила. Поэтому тут уже пакистанская общественность требует возмездия», - отметила она.
По ее словам, ситуация представляет опасность с той точки зрения, что боевики Пакистана практически не подконтрольны правительству.
«Есть огромная разница между Индией и Пакистаном. Индия – это страна, в которой армия, спецслужбы подчиняются правительству. В Пакистане армия практически сама по себе. И самые оголтелые исламисты в Пакистане находятся в армии. Поэтому правительство Пакистана очень мало контролирует своих оголтелых исламистов, тем более свою армию. Вот в этом лежит огромная опасность. Но, я надеюсь, что все-таки до широкомасштабного конфликта и до ядерного конфликта дело не дойдет. Стороны обменяются ударами возмездия, и напряжение будет спадать. Понимание того, что полномасштабная ядерная война не нужна ни тем, ни другим, я думаю, будет взаимным. Тем более, что у Пакистана осталось очень мало вооружения, он много чего распродал Украине, и теперь США не столь активно ему помогают», - подытожила она.
По последним данным, число погибших после начала индийской операции «Синдур» в Пакистане увеличилось до 26 человек, еще 46 пострадали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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