«Верная союзница США»: В Госдуме не удивились японским планам обложить РФ санкциями

Япония могла бы быть дружественной страной для России, однако последние десятилетия она не проводит самостоятельную от США политику, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее члены комиссии по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии высказались за введение санкций в отношении России в случае ее нападения на Украину, в том числе за введение запрета на импорт природного газа.

«Япония никогда не рассматривалась в качестве дружественной страны. Япония на протяжении последних 75 лет оставалась верной союзницей Соединенных Штатов Америки. Внешняя политика Япония никогда не была суверенной, она строилась как некая проекция американской и продолжает оставаться таковой. В принципе, с Японией договариваться можно, как показал опыт, даже по вопросу о Курильских островах в 1956 году удалось заключить декларацию о мирном договоре и судьбе островов, но американцам она не понравилась, и японцы тут же отыграли назад и с тех пор занимают железобетонную американскую позицию. Поэтому ничего удивительного в том, что Япония продолжает играть исключительно по американским нотам, нет. Это то, что было на протяжении 75 лет и какое-то время продолжится», - подчеркнул Никонов.