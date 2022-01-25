В Японии призвали ввести санкции против России
Члены комиссии по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии высказались за введение санкций в отношении России в случае ее нападения на Украину. Об этом сообщает Kyodo.
«Присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Кроме этого, высказывались мнения о том, что необходимо приступить к проработке данного вопроса с представителями бизнес-кругов», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что на заседании комиссии присутствовали представители Министерства иностранных дел Японии. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что намерены при разработке антироссийских санкций тесно сотрудничать с США, пишет Газета.ру.
Между тем лидеры стран НАТО на онлайн-совещании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона согласились ввести «беспрецедентный пакет санкций» в случае «вторжения» России на Украину. В альянсе условились о продолжении тесной координации любых ответных действий в отношении РФ, пишет Ura.ru.
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