В Японии призвали ввести санкции против России

«Присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Кроме этого, высказывались мнения о том, что необходимо приступить к проработке данного вопроса с представителями бизнес-кругов», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что на заседании комиссии присутствовали представители Министерства иностранных дел Японии. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что намерены при разработке антироссийских санкций тесно сотрудничать с США, пишет Газета.ру.

Между тем лидеры стран НАТО на онлайн-совещании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона согласились ввести «беспрецедентный пакет санкций» в случае «вторжения» России на Украину. В альянсе условились о продолжении тесной координации любых ответных действий в отношении РФ, пишет Ura.ru.

