Вэнс заявил, что Трамп не видит смысла в экономической изоляции России
10 сентября 202513:42
Американский лидер Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России. Об этом в эфире телеканала One America News Network заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, главное желание главы Белого дома - «чтобы люди перестали умирать».
«После завершения конфликта Трамп открыт для широкого спектра экономических договоренностей, которые выгодны Вашингтону», - заключил Вэнс.
Ранее Трамп заявил, что Вэнс является его наиболее вероятным преемником на президентских выборах в 2028 году, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Получила роль без проб»: Актриса Стречина о «Карениной» на сцене РАМТ
- «Тактильное удовольствие»: Джазмен Эйленкриг пообещал винилу бессмертие
- Концерты, цирк и выставки: КНДР вошла в «новую эру» сотрудничества с РФ
- Техники и художники: На ком нельзя сэкономить при создании кино
- Песков: Ситуация в Непале вышла из-под контроля
- Минцифры расширит список доступных во время ограничений интернет-сервисов
- Смолову грозит до пяти лет лишения свободы за драку в кафе
- Вэнс заявил, что Трамп не видит смысла в экономической изоляции России
- Павел Дуров поддержал протесты во Франции
- СМИ: В Непале из-за беспорядков из тюрем сбежали более семи тысяч заключенных
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru