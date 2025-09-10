Вэнс заявил, что Трамп не видит смысла в экономической изоляции России

Американский лидер Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России. Об этом в эфире телеканала One America News Network заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ди Вэнс: Трамп во многом согласен с Зеленским в вопросе территорий

По его словам, главное желание главы Белого дома - «чтобы люди перестали умирать».

«После завершения конфликта Трамп открыт для широкого спектра экономических договоренностей, которые выгодны Вашингтону», - заключил Вэнс.

Ранее Трамп заявил, что Вэнс является его наиболее вероятным преемником на президентских выборах в 2028 году, сообщает «Свободная пресса».

