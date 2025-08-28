Ди Вэнс: Трамп во многом согласен с Зеленским в вопросе территорий
28 августа 202515:18
Американский лидер Дональд Трамп во многом согласен со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в вопросе территорий. ОБ этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
В интервью USA Today он указал, что Вашингтон желает «защитить территориальную целостность Украины», даже с учётом наличия «некоторых разногласий».
«Мы не хотим, чтобы была захвачена вся страна», - заключил Ди Вэнс.
Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что в ходе СВО Россия возвращает своё, а не захватывает чужое, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От «Чародеев» до «Сталкера»: Названы самые яркие фильмы по Стругацким
- Ди Вэнс: Трамп во многом согласен с Зеленским в вопросе территорий
- Самолет вынужденно сел в Омске из-за дебошира
- В России призвали не связывать удары по Украине с переговорами
- Легенда рока Марко Мендоса рассказал, почему не боится выступать в России
- Композитор Юрий Антонов признался, что не испытывает ностальгии по СССР
- Российских биатлонистов не допустили до Олимпийских игр 2026 года
- Переодеть штаны: Певцу Шаману посоветовали сменить имидж
- Песков выразил надежду, что следствие по «Северным потокам» доведут до конца
- Песков: Рынок топлива в РФ полностью обеспечен
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru