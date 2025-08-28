В интервью USA Today он указал, что Вашингтон желает «защитить территориальную целостность Украины», даже с учётом наличия «некоторых разногласий».

«Мы не хотим, чтобы была захвачена вся страна», - заключил Ди Вэнс.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что в ходе СВО Россия возвращает своё, а не захватывает чужое, сообщает RT.

