Ди Вэнс: Трамп во многом согласен с Зеленским в вопросе территорий

Американский лидер Дональд Трамп во многом согласен со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в вопросе территорий. ОБ этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Лавров: Россия никогда не ставила целью захват Крыма или Донбасса

В интервью USA Today он указал, что Вашингтон желает «защитить территориальную целостность Украины», даже с учётом наличия «некоторых разногласий».

«Мы не хотим, чтобы была захвачена вся страна», - заключил Ди Вэнс.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что в ходе СВО Россия возвращает своё, а не захватывает чужое, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры