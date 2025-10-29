Путин заявил, что россияне мало едят рыбы и морепродуктов
Рыбы и морепродуктов в структуре питания россиян в настоящее время недостаточно и отстаёт от рекомендованной Минздравом нормы. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с членами правительства он указал, что уровень потребления составляет примерно 24 кг в год на человека, однако этот показатель должен быть больше.
«Это на самом деле очень важный системный вопрос... от сбалансированного питания прямо зависит здоровье и продолжительность жизни людей», - отметил глава государства.
Путин добавил, что в странах с достаточно высоким уровнем потребления рыбы и морепродуктов люди живут дольше.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил «Радиоточке НСН», что российская рыба сегодня уходит в Китай и Японию, а рестораны закупают более дорогую зарубежную продукцию.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru