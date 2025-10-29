Суд в Санкт-Петербурге снова арестовал уличную певицу Наоко

В середине октября её назначили 13 суток ареста за выступление, на котором она вместе со своей группой исполняла песни признанных в РФ иноагентами артистов. Затем певицу оштрафовали по административному делу о дискредитации армии.

Теперь Логинову признали виновной в организации массового пребывания людей в публичном месте, что стало причиной нарушения общественного порядка. Суд назначил ей ещё 13 суток административного ареста.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской и запретил песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

