Суд в Санкт-Петербурге снова арестовал уличную певицу Наоко
Суд в Санкт-Петербурге снова арестовал выступающую под псевдонимом Наоко студентку музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова Диану Логинову. Об этом сообщает RT.
В середине октября её назначили 13 суток ареста за выступление, на котором она вместе со своей группой исполняла песни признанных в РФ иноагентами артистов. Затем певицу оштрафовали по административному делу о дискредитации армии.
Теперь Логинову признали виновной в организации массового пребывания людей в публичном месте, что стало причиной нарушения общественного порядка. Суд назначил ей ещё 13 суток административного ареста.
Ранее Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской и запретил песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
