СМИ: Восемь глав регионов могут уйти в отставку до сентябрьских выборов
Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило доклад о возможной отставке нескольких губернаторов. По оценкам экспертов, в список возможных кандидатов на отставку вошли восемь губернаторов, пишет РБК.
На выборах в сентябре 2021 года восемь регионов будут выбирать губернатора: Хабаровский край, Мордовия, Белгородская, Тверская, Тульская, Ульяновская области, Тува и Чечня. Также в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии утвердят заксобрания.
Самая высокая вероятность отставки у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который занимает свой пост с 2005 года. Средняя вероятность отставки у глав Томской области (Сергей Жвачкин), Тувы (Шолбан Кара-оол), Хаксии (Валентин Коновалов), Владимирской области (Владимир Сипягин) и Красноярского края (Александр Усс). Губернаторы Хакасии, Красноярского края, и Владимирской области не получают поддержки от граждан, их рейтинг доверия самый низкий.
У врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и главы Северной Осетии Вячеслава Битарова вероятность отставки ниже среднего. Аналитики отмечают, что вероятность их отставки может повыситься, если в регионах увеличится оппозиционная активность, которую оппоненты смогут связать с управленческими просчетами руководства.
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