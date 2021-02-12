СМИ: Восемь глав регионов могут уйти в отставку до сентябрьских выборов

Агентство политических и экономических коммуникаций подготовило доклад о возможной отставке нескольких губернаторов. По оценкам экспертов, в список возможных кандидатов на отставку вошли восемь губернаторов, пишет РБК.

На выборах в сентябре 2021 года восемь регионов будут выбирать губернатора: Хабаровский край, Мордовия, Белгородская, Тверская, Тульская, Ульяновская области, Тува и Чечня. Также в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии утвердят заксобрания.

Самая высокая вероятность отставки у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который занимает свой пост с 2005 года. Средняя вероятность отставки у глав Томской области (Сергей Жвачкин), Тувы (Шолбан Кара-оол), Хаксии (Валентин Коновалов), Владимирской области (Владимир Сипягин) и Красноярского края (Александр Усс). Губернаторы Хакасии, Красноярского края, и Владимирской области не получают поддержки от граждан, их рейтинг доверия самый низкий.