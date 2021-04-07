Путин отправил в отставку главу Тувы
7 апреля 202115:36
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола. На его место назначен врио Владислав Ховалыг. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Политологи в эфире НСН ранее спрогнозировали новые отставки губернаторов в России.
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7 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru