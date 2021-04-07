Путин отправил в отставку главу Тувы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола. На его место назначен врио Владислав Ховалыг. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Политологи в эфире НСН ранее спрогнозировали новые отставки губернаторов в России.

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ФОТО: Официальный портал республики Тыва
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