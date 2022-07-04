Великобритания запретила экспорт в Белоруссию товаров нефтепереработки и предметов роскоши

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях в отношении Белоруссии, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что с 5 июля британское правительство вводит новые экономические, торговые и транспортные санкции против Минска, так как президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает решение президента России Влдаимира Путина о проведении спецоперации ВС РФ на Украине.

В частности, Лондон запретил экспорт в республику товаров нефтепереработки и предметов роскоши, а также импорт белорусских железа и стали. Также Минску запретят размещать долговые обязательства на лондонской финансовой площадке.

Ранее власти Тайваня запретили экспорт ряда стратегических высокотехнологичных товаров, в том числе микросхемы и чипы, в Россию и Белоруссию.

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ТЕГИ:НефтепродуктыБелоруссияСанкцииВеликобритания
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