Великобритания запретила экспорт в Белоруссию товаров нефтепереработки и предметов роскоши
Министерство иностранных дел Великобритании объявило о новых санкциях в отношении Белоруссии, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что с 5 июля британское правительство вводит новые экономические, торговые и транспортные санкции против Минска, так как президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает решение президента России Влдаимира Путина о проведении спецоперации ВС РФ на Украине.
В частности, Лондон запретил экспорт в республику товаров нефтепереработки и предметов роскоши, а также импорт белорусских железа и стали. Также Минску запретят размещать долговые обязательства на лондонской финансовой площадке.
Ранее власти Тайваня запретили экспорт ряда стратегических высокотехнологичных товаров, в том числе микросхемы и чипы, в Россию и Белоруссию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 866 / сут.
Умерли
381 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 276 / сут.
- В литовской Клайпеде стартовал демонтаж мемориала советским воинам
- ФСБ предостерегла россиянина за перевод денег фонду, который помогает ВСУ
- Премьер Украины оценил план восстановления страны в 750 млрд долларов
- Великобритания запретила экспорт в Белоруссию товаров нефтепереработки и предметов роскоши
- Миронов заявил о необходимости переименовать Калининград во Владибалтийск
- СМИ: болельщики заявили о сбоях в системе оформления Fan ID на «Госуслугах»
- Путин назначил Кубышко заместителем министра внутренних дел
- ВСУ установили на острове Змеиный флаг Украины
- Площадь у посольства Британии в Москве назовут в честь ЛНР
- СМИ: проблемы Федотова с армией возникли из-за конфликта с ЦСКА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru