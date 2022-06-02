Тайвань запретил экспортировать микросхемы и чипы в Россию и Белоруссию
Власти Тайваня ограничили ввоз ряда стратегических высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает издание Digitimes со ссылкой на тайваньское Министерство торговли (МОЕА).
При проработке списка запрещенных товаров учитывались международные договоренности 1996 года, гле прописаны условия экспортного контроля за вооружениями, товарами и технологиями двойного использования, отмечает телеканал «360».
Так, МОЕА запретило ввозить в РФ и Белоруссию микропроцессорную технику с уровнем быстродействия свыше пяти гигафлопс, разрядностью свыше 32 бит, тактовой частотой не более 25 мегагерц. Также скорость передачи между компонентами не должна превышать 25 мегабайт в секунду. Кроме того, микросхемы устройств должны иметь менее 144 контактов.
Кроме того, Тайвань запретил поставки нескольких видов литографического оборудования, применяемого для изготовления микросхем.
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