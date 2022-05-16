Лукашенко обвинил Запад в полномасштабной агрессии против Белоруссии и России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад проводит против Минска и Москвы полномасштабную гибридную агрессию, сообщает ТАСС.
Выступая на открытии юбилейного саммита ОДКБ он отметил, что используются все средства, в том числе «в зоне ответственности организации». По его словам, это и «бряцание оружием НАТО» у западных границ.
Лукашенко подчеркнул, что встреча лидеров стран - членов ОДКБ проходит в непростое время передела мира.
«Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, однако коллективный Запад ведет ожесточённую борьбу за сохранение своих позиций», - заключил белорусский лидер.
Ранее в российском МИД заявили, что Россия считает наращивание взаимодействия с государствами — членами ОДКБ приоритетом внешней политики, сообщает RT.
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