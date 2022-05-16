Лукашенко обвинил Запад в полномасштабной агрессии против Белоруссии и России

Выступая на открытии юбилейного саммита ОДКБ он отметил, что используются все средства, в том числе «в зоне ответственности организации». По его словам, это и «бряцание оружием НАТО» у западных границ.

Лукашенко подчеркнул, что встреча лидеров стран - членов ОДКБ проходит в непростое время передела мира.

«Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, однако коллективный Запад ведет ожесточённую борьбу за сохранение своих позиций», - заключил белорусский лидер.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия считает наращивание взаимодействия с государствами — членами ОДКБ приоритетом внешней политики, сообщает RT.

