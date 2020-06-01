Великобритания выступила против возвращения России в G7
Великобритания выступает против возвращения России в G7, но при этом оставляют за страной, проводящей саммит, решение о составе приглашенных. Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает Рейтер.
Представитель Джонсона добавил, что британский премьер будет ожидать детальных предложений США.
Ранее президент американский президент Дональд Трамп заявил, что формат G7 перестал быть эффективным. Он предложил пригласить на саммит Россию, Южную Корею, Австралию, Индия.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН увидел в намерении Трампа изолировать Китай, расширив G7.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
- Названа дата голосования по поправкам в Конституцию
- Путин: Смешивать Парад Победы и голосование по Конституции нельзя
- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
- В Думе призвали сажать на 10 лет за участие детей в митингах
- Кузнецова рассказала Путину о жалобах на органы опеки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru