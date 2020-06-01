Кремль прокомментировал предложение Трампа участвовать в G7

Кремль пока не проинформирован о деталях участия России в саммите G7.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен отложить встречу «семерки» до сентября и пригласить на нее четыре страны, включая РФ. Помимо России речь идет об Индии, Южной Корее и Австралии, пишут «Известия».

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва пока не знает, является ли это предложение официальным приглашением.