Кремль прокомментировал предложение Трампа участвовать в G7
Кремль пока не проинформирован о деталях участия России в саммите G7.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен отложить встречу «семерки» до сентября и пригласить на нее четыре страны, включая РФ. Помимо России речь идет об Индии, Южной Корее и Австралии, пишут «Известия».
По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва пока не знает, является ли это предложение официальным приглашением.
«Здесь больше вопросов, в каком качестве, с какой повесткой дня, какой все-таки состав участников и так далее», - сказал Песков журналистам.
По словам официального представителя Кремля, чтобы комментировать эту инициативу, необходимо иметь больше информации. Он также напомнил, что для проведения диалога есть и другие эффективные площадки, например G20.
Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал отказ канцлера ФРГ Ангелы Меркель принять участие в саммите G7, передает РЕН ТВ. Сенатор написал в твиттере, что причина в острых разногласиях с президентом США Дональдом Трампом.
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