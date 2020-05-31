Трамп решил пригласить Россию на саммит G7

Американский лидер Дональд Трамп считает, что что формат G7 перестал быть эффективным. Президент США планирует его расширить и пригласить на саммит «Семерки» Россию, Южную Корею, Австралию, Индия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Ранее саммит планировался в июне в стандартном формате участия в нем семи стран. Из-за коронавирусной пандемии он был отложен и состоится до конца года. Рассматривается возможность его организации по видеосвязи, отмечает Газета. ru.