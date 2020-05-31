Трамп решил пригласить Россию на саммит G7

Американский лидер Дональд Трамп считает, что что формат G7 перестал быть эффективным. Президент США планирует его расширить и пригласить на саммит «Семерки» Россию, Южную Корею, Австралию, Индия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Ранее саммит планировался в июне в стандартном формате участия в нем семи стран. Из-за коронавирусной пандемии он был отложен и состоится до конца года. Рассматривается возможность его организации по видеосвязи, отмечает Газета. ru.

Возвращение России в G7 нужно только Трампу

Напомним, Россия состояла в G7 с 1997 по 2014 год. В этот период организация получила новое название G8 («Большая восьмерка»). Заседание G8 в 2014 году на территории Сочи в России не состоялось из-за демарша семи стран. Их представители перенесли встречу в Брюссель и не пригласили Россию. Кремлю предъявили обвинения в аннексии Крыма и вмешательстве во внутренние дела Украины. С того момента Россия не участвовала во встречах «Семерки».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:Саммит G7РоссияСШАДональд Трамп
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