Великобритания выразила готовность стать гарантом безопасности Украины
Великобритания готова стать гарантом безопасности Украины, если к ней обратятся с такой просьбой. Об этом заявила британская постпред при ООН Барбара Вудворд.
«Мы хотим помочь любым возможным способом… обеспечить вывод российских войск», - приводит РИА Новости слова Вудворд.
Она отметила, что Великобритания уже направила значительную военную поддержку Украине, а также гуманитарную помощь на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что об эффективности «куцых» результатов российско-украинских переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, пока рано говорить. По его словам, необходимо дождаться официальных решений и сконцентрироваться на победе в спецоперации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- В Красноярске открывшую стрельбу в детсаду девушку арестовали до 27 мая
- Лавров прибыл с визитом в Китай
- В ЛНР заявили о выпуске Украиной «Точки-У» по Луганску
- В России запустят аналог Apple Pay и Google Pay
- Кадыров выступил против переговоров и соглашений с Украиной
- Авиакомпания «Россия» перевела все свои самолеты в российскую юрисдикцию
- СМИ: США грозит голод из-за политики Байдена
- Антонов отверг обвинения Вашингтона в продовольственном кризисе
- Постпред Украины: договор с Москвой возможен только после отвода войск РФ
- Зампостпреда Китая при ООН заявил, что санкции нанесли удар по глобальным рынкам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru