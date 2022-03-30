Великобритания выразила готовность стать гарантом безопасности Украины

«Мы хотим помочь любым возможным способом… обеспечить вывод российских войск», - приводит РИА Новости слова Вудворд.

Она отметила, что Великобритания уже направила значительную военную поддержку Украине, а также гуманитарную помощь на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что об эффективности «куцых» результатов российско-украинских переговоров, которые прошли 29 марта в Стамбуле, пока рано говорить. По его словам, необходимо дождаться официальных решений и сконцентрироваться на победе в спецоперации.

