СМИ: Еврокомиссия отложила новый пакет санкций против России
Еврокомиссия приостановила работу над 20-м пакетом санкций против России из-за необходимости сосредоточиться на поиске источников финансирования поддержки Украины на 2026-2027 годы. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на европейских дипломатов.
По словам одного из источников, в настоящее время Еврокомиссия не торопится с подготовкой санкционного пакета, поскольку ключевым приоритетом стали финансовые решения по долгосрочной помощи Киеву. Именно этот вопрос, как утверждают собеседники издания, стал причиной переноса работы над новыми ограничительными мерами на начало 2026 года.
Другой европейский дипломат отметил, что проект санкционного пакета может быть подготовлен уже в январе, чтобы в дальнейшем его можно было утвердить к годовщине начала специальной военной операции на Украине.
Власти России ранее неоднократно заявляли, что страна адаптируется к санкционному давлению. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционная политика в первую очередь наносит ущерб мировой экономике и отражается на уровне жизни населения в разных странах, передает «Радиоточка НСН».
