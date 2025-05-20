Великобритания ввела санкции против Санкт-петербургской биржи и АСВ

Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ

Великобритания ввела санкции против Санкт-Петербургской валютной биржи и Агентства по страхованию вкладов

Путин рассказал Трампу, что в ночь на 7 мая были предотвращены угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади

В Хабаровске экстренно сел самолет

В Краснодаре юмориста будут судить за неприличные шутки о верующих

Самара вошла в тройку наиболее востребованных российских городов для переезда