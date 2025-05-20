Великобритания ввела санкции против Санкт-петербургской биржи и АСВ

Великобритания ввела санкции против Санкт-петербургской валютной биржи и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщает пресс-служба британского кабмина.

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Всего в новый «чёрный» список Лондон включил 20 физлиц и 62 компании. В частности, рестрикции введены в отношении «ВТБ Регистратор», «ВТБ Специализированный депозитарий», «Сургутинвестнефть» и дистрибьютор электронных компонентов «МТ-Системс».

Кроме того, санкции были введены в отношении 18 судов, которые в Великобритании считают частью, так называемого, российского «теневого флота».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Совет Евросоюза окончательно утвердил очередной, 17-й пакет санкций в отношении России, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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