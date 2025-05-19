СМИ: США предупредили ЕС о подготовке новых санкций против России

Речь идет о законопроекте республиканцев в Сенате. Он подразумевает введение 500-процентных тарифов на импорт из тех стран, которые закупают у России сырье (нефть, газ, уран и другие товары).

Источники утверждают, что такие меры будут поддержаны президентом США Дональдом Трампом, если Россия не согласится на уступки на мирных переговорах с Украиной. Отмечается, что этот вопрос будет обсуждаться в телефонном разговоре республиканца с президентом России Владимиром Путиным 19 мая.

Ранее глава Минфина США заявил, что санкции против России были неэффективны, напоминает НСН.

