СМИ: США предупредили ЕС о подготовке новых санкций против России
Американские чиновники предупредили лидеров ЕС о возможном введении новых антироссийских санкций. Об этом сообщило Bloomberg с ссылкой на свои источники.
Речь идет о законопроекте республиканцев в Сенате. Он подразумевает введение 500-процентных тарифов на импорт из тех стран, которые закупают у России сырье (нефть, газ, уран и другие товары).
Источники утверждают, что такие меры будут поддержаны президентом США Дональдом Трампом, если Россия не согласится на уступки на мирных переговорах с Украиной. Отмечается, что этот вопрос будет обсуждаться в телефонном разговоре республиканца с президентом России Владимиром Путиным 19 мая.
Ранее глава Минфина США заявил, что санкции против России были неэффективны, напоминает НСН.
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